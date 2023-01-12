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美日2+2會談重申「維護台海和平」　美防長回應中國立即侵台可能性

▲▼ 美日外交與國防部長「2加2」會談11日在華府舉行，會後聯合聲明指出，美日對台基本立場不變，並重申維護台海和平穩定的重要性。（圖／路透）

▲美日外交與國防部長「2加2」會談11日在華府舉行，會後聯合聲明指出，美日對台基本立場不變，並重申維護台海和平穩定的重要性。（圖／路透）

中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美日外交與國防部長「2加2」會談今天在華府舉行。會後發布的聯合聲明指出，美日對台基本立場不變，並重申維護台海和平穩定的重要性。美國國防部長奧斯汀則對中國可能立即入侵台灣保持懷疑立場。

在美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄13日的領袖會談前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外務大臣林芳正、日本防衛大臣濱田靖一今天在華府召開美日2加2會談。雙方除談到強化美日聯盟嚇阻力外，台海局勢、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓試射飛彈與區域和平等都是討論議題。

雙方會後發表的聯合聲明，美日重申對台基本立場不變，強調維持台海和平穩定，對國際社會安全與繁榮至關重要。

林芳正在會後聯合記者會上談及會談成果時表示，中國展現前所未有的最大戰略挑戰，中國為自身利益重建國際秩序的外交政策，引起日美同盟與國際社會的嚴正關切。在此共識下，美日將持續合作，反對中國改變東海現狀的企圖，也堅決反對中國在南海的非法主張與脅迫挑釁行為。

在談到台灣議題時，林芳正重申，美日對台基本立場不變，並確認維護台海和平穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的重要因素。但他也強調，美日強化與中國往來政策不變，包括安全領域。

林芳正指出，台海和平穩定不僅對日本安全重要，對整個國際社會穩定也十分重要，美日希望能透過對話，和平解決台灣議題。

至於中國，他表示，在努力確保日本與國際社會和平穩定，強化基於法治的國際秩序之際，日本與國際社會對中國目前的對外態勢與軍事取向嚴正關切，中國展現前所未有的最大挑戰。日本與中國都對區域與全球和平繁榮負有重要責任，日本與中國建立具建設性與穩定的關係，對包括印太在內的國際社會和平穩定至關重要。

布林肯則表示，不只是最近幾個月，而是近年來，中國持續破壞台海數十年來和平穩定的現狀。美方希望維持並強化現狀，反對任何一方片面改變現狀，美日將團結一致，持續以冷靜果斷態度維護和平穩定。

在被問及是否仍認為中國沒有立即入侵台灣的跡象時，奧斯汀表示，他不會猜測中國國家主席習近平的想法，但近來確實看到中國軍隊非常挑釁的行為，台海的空中活動有所增加、台灣周圍水域的艦艇活動有所增加，中國正在試圖建立新常態。

但這是否意味中國入侵台灣已迫在眉睫，奧斯汀仍持高度懷疑立場。他表示，會持續關注，也會持續與盟友和夥伴合作，竭盡所能促進台海乃至於整個地區的和平穩定。

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