全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令運輸部徹查真相

▲美國總統拜登下令運輸部，調查全美航班大停飛的原因。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）提供機師飛航必要通告的系統當機，全美各地接受影響，已有超過1200航班延誤，超過100航班取消。全美航班大停飛也驚動白宮，美國總統拜登下令運輸部，徹查事件起因。

根據CNN報導，美國總統拜登已獲悉情況，並與運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）保持聯繫。

拜登表示，「我剛剛和布塔朱吉談過，他們還不知道確切原因。但10分鐘前我還在和他通電話，我讓他們知道後直接向我報告。飛機仍然可以安全降落，只是現在不能起飛」。

▲全美航班大停飛後，奧蘭多國際機場（ Orlando International Airport）停機坪景象。（圖／路透）



當現場媒體問及是否為「網路攻擊」時，拜登說，「他們不知道。他們會發現（原因）的」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中表示，「目前沒有證據表明是網絡攻擊，但總統已下令運輸部展開調查」。

FAA推文在指出，「FAA正設法恢復其空中任務通知系統（Notice to Air Missions System）。我們現在正在執行最後驗證檢查並且會重新啟動系統。整個國家空域系統（National Airspace System）內的營運都會受到影響。」