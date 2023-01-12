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番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

▲▼ 山區也能種出極品小番茄，番路鄉江曉琪連三年拿下全國前三 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉江曉琪（圖中）摘種出優質小番茄，連三年拿下全國前三 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會臺南區農業改良場1/10舉辦「2022健康優質設施小果番茄競賽」頒獎典，當中榮獲全國亞軍的江曉琪是嘉義縣番路鄉青農，在來自全國75組參賽者中勝出，勇奪2022年健康優質設施小果番茄全國亞軍，且已是連續第三年獲獎。

▲▼ 山區也能種出極品小番茄，番路鄉江曉琪連三年拿下全國前三 。（圖／番路鄉農會提供）

臺南區農業改良場辦理健康優質設施小果番茄競賽邁入第12年，為協助果農建立品牌及行銷通路，提升臺灣小果番茄產業競爭力，激勵果農重視健康管理的生產理念，競賽的參賽果品，皆須先通過農業藥物毒物試驗所的農藥殘留檢測，方能進入後續評鑑；再經由產官學專家公開評審後，嚴謹評鑑每個果品的果重、外觀及色澤等外在美，且仔細品嚐及檢測每個小果番茄的甜度、口感及風味為計分依據。

▲▼ 山區也能種出極品小番茄，番路鄉江曉琪連三年拿下全國前三 。（圖／番路鄉農會提供）

嘉義縣是國內玉女小番茄重要產地，主要產區為民雄、六腳、太保、朴子、溪口、布袋、水上等平原鄉鎮，去年農民種植的玉女小番茄因氣候變遷高溫大量感染「黃化捲葉病（瘋叢）」，導致植株萎縮、葉片捲曲及結果不良等受災嚴重導致大量減產。

而在番路山區栽植溫網室小番茄的江曉琪善用番路鄉「優質的地理環境與氣候，不僅利用本身的專業克服病多害問題，更潛心鑽研，種出「果肉細緻」與「完美酸甜比」的極品小番茄。品質與風味更勝大部份平原栽植的水準。

▲▼ 山區也能種出極品小番茄，番路鄉江曉琪連三年拿下全國前三 。（圖／番路鄉農會提供）

后羿農場位於番路鄉阿里山麓下，白天光照充足、夜晚溫降，明顯的高低溫差，提供了蔬果進行光合作用機制最佳的條件與能量。江曉琪強調當初報名參賽的動機，是想可以透過競賽與其他農友互相技術交流提升栽植技術並掌握小果蕃茄消費市場的喜好！同時不斷修正錯誤，也希望藉由比賽打開個人品牌及知名度，她也鼓勵新種植小番茄的農友可勇於參賽，可為個人與產業加值。

總幹事趙幸芳表示，江曉琪是番路鄉少數種植設施小番茄且連續三年勇奪全國前三名的小番茄常勝軍，為人熱心不藏私，樂於分享務農經驗、積極提攜農業後進，對農業投入的熱情與行動力，讓她在番路鄉這片土地站穩腳步，廣結善緣。

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