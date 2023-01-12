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開放格局+莫蘭迪配色　英式優雅廚房翻轉為空間重心

文／時尚家居

購入15年中古屋，擁有一個敞亮開放式廚房是女主人最大夢想，思考過家庭作息模式，希望餐廚空間以中島取代獨立餐桌。屋主一眼就愛上英式廚房系列的細緻質感，重新打造廚房核心，採L型廚具+中島設計，將莫蘭迪配色與英式優雅線條延伸至整體居家風格，成功揮灑出開闊明亮的居家格局。

灰藍+淨白 質感配色點亮優雅開放廚房

要將整套廚房+中島餐桌規劃於室，並展現完美尺寸比例，場域條件必須讓空間與採光兼具，因此設計師將原廚房與相鄰房間的隔牆拆除，四房調整為三房後，讓廚房區域佔地更寬廣，同步引進大片自然光照。在陽光映暈下，木紋觸感的溫潤效果，襯托莫蘭迪灰的自然色調，更顯得高雅耐看。整體的細緻氛圍，由白色石紋壁磚、簡約中島餐桌、純白對開收納櫃，與灰藍牆色巧搭組成；貼心設置活動式清玻拉門，讓料理時能準確阻隔油煙，同步保有朗闊視野。

（圖／三商美福）

加大電視牆立面 創造公空間的俐落通透

打通廚房隔間是首要任務，客廳規劃重點以加大電視牆面為軸心，營造出開闊公空間氣質。因原屋電視牆面經大門動線組斷連貫性，為了消弭零碎感，橫向加長電視牆面積，延展結合格柵造型隱藏門，形成二進式玄關，讓進出家門多了獨立落塵區。為打造公空間豐富感受，在客餐區巧設兩道遞進層次，賦予緩和的藍調牆面與一道延伸至天花的ㄇ型刻溝，亦深化出開放客廚區的界定。

（圖／三商美福）

善用同特色系統櫥櫃 串連公私領域風格

想要兼具美觀與收納，私領域同樣選用英倫風格完美構築。主臥以整排落地櫃體滿足衣物收存量，床頭櫃延伸為女主人專屬梳妝桌，主牆塗布奶茶色系塑造迷人溫潤感，散發剛剛好的淡雅氣息。

（圖／三商美福）

小兒子指定電腦桌的面積要夠大好收納，量身打造寬敞書桌區，以懸吊書櫃結合開放層架，能夠完整歸納各式小物，同步以英倫風衣臥空間打造衣櫥，經典的莫蘭迪色也巧妙呼應公領域灰藍牆色。透過作品的表述，完整詮釋空間格局變化的精彩表現。

（圖／三商美福）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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