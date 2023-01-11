3個月大男嬰家中昏迷猝死！PCR陽性Ct值39　死因新冠+疑似溢奶

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增46例新冠死亡個案，其中年紀最小為一名3個月大男嬰，無慢性病史，未接種新冠疫苗，12/30家屬起床時發現小孩昏迷無反應，緊急由救護車送至醫院時已無生命徵象，新冠快篩陰性但PCR陽性確診(Ct39)，急救無效死亡。經法醫相驗開立死亡診斷為呼吸衰竭、新冠檢測陽性、疑似溢奶。

指揮中心今(11)日公布國內新增25,643例COVID-19確定病例，分別為25,245例本土個案及398例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。

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指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月5日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。

▲1/11本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



有2起特殊死亡個案，年紀最小為3個月大男嬰，指揮中心發言人莊人祥說明，個案本身無慢性病史，未接種新冠疫苗，12/30家屬起床時發現小孩昏迷無反應，緊急由救護車送至醫院時已無生命徵象，新冠快篩陰性但PCR陽性確診(Ct39)，急救無效死亡。經法醫相驗開立死亡診斷為呼吸衰竭、新冠檢測陽性、疑似溢奶。

另一名則為30多歲女性，有糖尿病、慢性腎臟病史，曾接種4劑疫苗，12/23確診，1/2死亡，死因為嚴重特殊傳染性肺炎、末期腎臟病、呼吸衰竭、糖尿病。

截至今日兒童死亡共41例，包括腦炎14例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎9例、敗血症4例、心肌炎1例、哮吼1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

▲1/11本土病例分析。（圖／指揮中心提供）