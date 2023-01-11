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快訊／疫情續降！本土+25245、增46死　3個月嬰「昏迷死家中」確診

▲▼1/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再降！中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增25245例本土個案，比上周同日減少約24.3%；另增398例境外移入，確診個案中新增46例死亡。死亡個案中驚見3個月大男嬰，12月30日家屬起床後發現寶寶昏迷沒有反應，緊急送醫無生命跡象，PCR陽性確診，急救無效死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,245例本土病例，為11,576例男性、13,652例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,264例)，臺中市(3,201例)，高雄市(2,894例)，桃園市(2,771例)，臺北市(2,759例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，臺東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。

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▲▼1/11新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/11新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月5日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。

指揮中心說明，今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼1/11本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/11本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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