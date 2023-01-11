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申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

▲▼ 好市多,國泰聯名卡,會員卡,商務卡（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多與國泰於今年8月7日結束合作關係。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多聯名卡將換新東家，不少人致電國泰銀行官方，或使用智能客服「申請不想換發CUBE卡」。不過有會員抱怨，明明申請不換發，近日依舊收到CUBE卡，「真的是不知道說什麼好」，只能抽空致電客服告知剪卡，「是否也有人跟我一樣？」文章曝光後，也釣出一票苦主回應「我也莫名其妙收到一張CUBE卡！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這幾天收到一封掛號信，結果拆開來一看傻眼了，竟是國泰寄新的CUBE卡，詭異的是，她明明有使用智能客服阿發申請不換新卡，「卻又收到新卡？」

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話鋒一轉，原PO不禁抱怨，目前持有的好市多聯名卡英文名字還拼錯，「收到卡已經傻眼一次」，當時考慮換發麻煩，才將就著用下去，如今聯名卡要換新東家，所以才決定不換卡，「順便處理掉這張跟我所有證件不同英文名的卡。」

如今看著國泰又寄了新卡，讓原PO哀怨直呼，「是否也有人跟我一樣？後悔自己當初沒有截圖畫面作證明，現在只能找時間去額外聯絡銀行剪卡處理了。」

文章曝光後，一票苦主也回應，「有登記不要的，都已經收到卡了；沒登記不要的，到現在還拿不到卡」、「我當時也有登記不要，但是還是被強迫發卡」、「我申請不補發，他也是發來給我...我變成有2張」、「我也是，所以不打算開卡」、「為何我老公收到2張信用卡」、「我也一樣收到，打電話給客服後，直接剪卡」、「我也莫名其妙收到一張CUBE卡」、「也收到，但是不打算開卡，不要理它」。

對此，有人打算不理它，「可以拒絕收掛號，請郵差退回」、「不開卡不行嗎？國泰寄卡來，我都不開卡，後來就沒寄了」。但有網友熱心回報，務必還是要致電官方剪卡，否則恐繳1800元的年費 ，「昨天打國泰客服回覆『就算新卡不開卡，後續也會收年費1800』，如果用不到還是打客服剪了吧」、「未剪卡的信用卡，還是會有費用問題（年費），一勞永逸的方式就是打電話給客服直接剪卡。」

若有拿到CUBE卡的民眾，須注意信用卡年費問題，以及記得多1步驟申請電子帳單。根據國泰CUBE卡官網指出，首年免年費，次年起1800元，但申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合任一條件就獲得「免年費門檻」。

▼國泰CUBE卡。（圖／國泰世華銀提供）

▲國泰CYBE卡。（圖／國泰世華銀提供）

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