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「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「吉拿棒」強勢回歸，一支49元，比以前貴了10元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

停賣2年的「好市多吉拿棒」王者回歸，消息曝光後，引發會員朝聖吃爆！一名人妻笑稱，久違嚐到這一口，當下差點哭出來，所幸老公不愛肉桂味，讓她能開心獨享。但此波重新上架，也有人失望評點「覺得都麵粉味、肉桂味不足、沒有以前好吃」；還有愛車人士抱怨，「很恐怖，一不小心我整台車都是糖粉！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張吉拿棒照片，可見上頭灑滿肉桂與糖粉，讓人看了口水直流，而原PO也浮誇直呼，「尬的！我只是趁先生整理物品到車上時咬一口而已，眼淚都要流下來了，剛出爐的好市多麻花吉拿棒，是我此生吃過最美味的吉拿棒！感謝先生不喜歡肉桂味，我可以自己吃完整支！」

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▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO自嘲，好吃到差點噴淚。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

該文引發7000多名網友討論，評價也呈現兩極化，「昨天為了它去一趟，竟然在我前面一位售完，好傷心」、「剛出來就一次嗑了2支（超爽的）」、「哦哦哦，好生火」、「老公因為老婆喜歡肉桂味才買的，是真愛」、「之前會搭配霜淇淋來吃～好吃極了」、「不小心買了3根，吃光光」、「好吃到落淚啦」。

另一派人卻搖頭評點，「油條弄個洋名字身價就不一樣了」、「沒有以前的脆，以前的比較好吃」、「我昨天在內湖店購買，覺得都麵粉味、肉桂味不足、沒有以前好吃」、「是好吃，但炸的太硬了，台中店買的」、「不知道可不可以只買吉拿棒，但不要灑肉桂粉」、「昨天新莊店買的，糖粉少到我嚇到」、「覺得肉桂味很淡耶」、「昨天在內湖店買，覺得不好吃欸，整體偏乾，捲在一起重疊的地方又比較濕軟，沒什麼肉桂味」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲部分網友吃到上癮。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有苦主曝崩潰災情，就是糖粉與肉桂粉撒到滿車都是，「剛出爐真的讚！可以忽略車上滿地的糖粒」、「我放在機車置物箱，裡面很多屑屑」、「這包裝很恐怖，一不小心我整台車都是糖粉」。

還有人夫在社團發文討拍，「可以叫我載好幾顆西瓜，但你不能再把『麻花吉拿棒』帶上車。」網友也紛紛+1狂吼「我不能接受在車上吃東西」、「我～要～發～飆～啦」、「這種屑屑的飲食，我無法接受帶上車」、「我的車上不能吃東西（看了秒崩潰）」、「昨天買了，也得清車...同感」。

對此，其他人則安慰，「這時候車用無線吸塵器就非常好用啦」、「這種碎碎的吸一吸就好了，比較怕湯汁」、「昨天剛用吸塵器吸完整車的座位，糖粉超多，深怕隔天開車變成螞蟻車」。

▼愛車人士崩潰了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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