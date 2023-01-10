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快訊／蕭景田涉賄選獲1500萬交保　高院駁回檢方抗告

▲▼蕭景田一語不發離開。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蕭景田離開士林地院。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨中常委蕭景田捲入北市新科議員林杏兒買票案，遭檢方發布通緝，他日前自行到案後，或法院裁准800萬元交保；但檢方抗告成功，高院撤銷發回，士林地院更裁後，改以1500萬元交保。檢方再度抗告，高院10日駁回檢方抗告。

剛滿69歲的蕭景田，遭檢方調查發現，他在去年11月間，已宣傳名義交付北投區多名里長6000元至1萬元賄款，涉嫌違反《選罷法》；檢調以證人身分約談林杏兒與多名里長，訊後均請回，另外國民黨士林、北投區黨部執行長曾繁川以5萬元交保。不過蕭景田傳喚未到，檢方去年12月29日發布通緝，同日對林杏兒提出當選無效之訴。

蕭景田神隱多日後，上週主動到案。當時檢方認為他在調查局人員前往他彰化住處詢問時，竟翻牆逃跑，躲避詢問，因此有逃亡之虞，向法院聲請羈押。但法院認為他有羈押事實，但無羈押必要，裁准800萬元交保。檢方抗告成功，高院撤銷發回更裁後，法院增加保金，改1500萬元交保，並限制住居、出境、出海，禁止與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。

檢方再度抗告，高等法院審理後，認為1500萬交保裁定並無違反，10日駁回檢方抗告。

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