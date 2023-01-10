律師搞司法黃牛誆「常和法官打麻將」收貪官30萬　判3年定讞

▲律師竟當司法黃牛，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

現年66歲的姚姓資深律師，2016年間受移民署溫姓官員委任，擔任其辯護人。沒想到律師竟然謊稱「常和法官打麻將」，收取溫男30萬元要打點關係，結果溫男還是遭判刑3年半。溫男不滿提出檢舉，律師一審遭判刑1年，上訴二審後，高等法院10日加重改判律師有期徒刑3年，全案定讞，律師將發監執行。

判決指出，溫男因涉及《貪污治罪條例》案件，2015年間遭台北地院一審判處有期徒刑3年8月、褫奪公權4年。這時溫男透過關係，打算二審委任姚姓律師。律師之後透過關係，向溫男表示，與二審的法官熟識，「常相約打麻將」，可以幫忙打點關係，只要收取30萬元，就可以協助讓溫男獲判緩刑。

溫男以為這樣自己的案子就有機會，立刻領出30萬元，與律師相約台北市內速食店交付金錢。沒想到二審還是將溫男判刑3年6月，溫男不滿，質問律師，律師又謊稱因為二審合議庭有3位法官，只有一位有收到錢，所以無法改判緩刑。溫男深覺受騙，到地檢署按鈴提出「詐欺」告訴，律師因此遭檢方提起公訴。

法院審理時，律師否認犯罪，辯稱2017年6月29日他因昏厥倒地而出現腦震盪現象，並因就醫服藥而導致記憶力嚴重衰退，造成他在檢察官偵查時無法清楚記憶相關律師酬金支付緣由，並混淆各筆款項之約定用途與最終實際用途而有陳述不一致之情形，並未詐欺。

不過一審法院還是認定有罪，將律師判刑1年。全案再上訴，高等法院二審審理後後，仍認定有罪，並加重改判有期徒刑3年，並沒收未扣案之犯罪所得10萬元。全案就此確定，律師將發監執行。