台南早午餐賣420元！他調侃「就排骨飯不是嗎」　各地網友都搖頭

▲店家生意不錯。此非網友嫌貴的餐盤。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

早午餐的價格落在哪才合理？近日一名網友發文表示，他到台南某店點了420元的早午餐，結果送上桌後，就讓他有些失望，覺得價格好像有點太貴了。貼文曝光後，也引發底下網友熱議，甚至還有人調侃這只是「排骨飯」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「早午餐拼盤這樣420（元）算盤子嗎」為題發文表示，他日前到台南某家知名的早午餐店用餐，結果點了招牌拼盤420元，送上桌後卻讓他覺得不怎麼特別，價格好像太貴了，他這樣點是不是算財富自由了？

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實際查詢該早午餐店的介紹，該420元的拼盤包含香料麵包、法國醬、冷燕麥粥、水果、炭烤蔬菜、德國香腸、洋芋料理、蛋，另外還可以選擇一樣主餐，有豬、雞、牛可選。

貼文曝光後，有網友以地點來分析，「桃園也不用這麼貴」、「台北就算了，台南= =」、「新北大概350元」、「高雄390元吧」、「北部的話正常，南部......」、「貴爆！還台南」、「這樣在台北也嫌貴」、「太盤，這在台北我也嫌貴」、「台南這價位真的不行」、「台北天母價格OK，台南這樣太貴了」。

也有些網友表示，「有錢也不是這樣花」、「420元都能去吃飯店Buffet早餐了」、「那些東西分開算，成本總價不到200元，你有夠盤」、「100元的總匯拆開後賣你400元」、「每樣單點可能200元而已，幫你組在一起合理」、「嗯，擺盤很漂亮，很盤」、「那2條麵包換牛肋條420元我可以」、「這就排骨飯不是嗎？多2條麵包也不用130元吧」。另也有網友緩頰說道，「至少煎得很漂亮」、「有時還要看環境，感覺越少人越貴」。

事實上，該店家的餐點（含湯品、小點等）價格落在80元至420元不等，飲料則1、200元左右，而網友貼出的拼盤是該店價格最高的品項。該店的Google評價有4.7顆星，就有網友認為，雖然該店價格確實偏高，不過餐點口味、用餐環境、不收服務費都讓他覺得可以接受。另，針對PTT網友看法，店家截稿前尚未回應。