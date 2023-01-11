台南鹽水月津港燈節未開幕先起火！水中展覽品燒毀

記者林悅／台南報導

即將於1月14日正式開展的鹽水月津港燈節展覽區，10日晚上傳出火警，位於水中展覽區的展覽品突起火燃燒，台南市消防局據報，火速出動消防人車前往搶救，迅速撲滅火勢，學生作品遭燒毀，幸未擴大成災，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲即將正式開展的鹽水月津港燈節展覽區，10日晚上傳出火警，位於水中展覽區的展覽品突起火燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於10日晚上8時16分許據報，位於鹽水月津港燈節展覽區發生火警，119馬上出動鹽水消防分隊3車5人前往搶救，消防人員到場發現係展覽燈區之水中燈具起火燃燒，馬上接駁水帶射水搶救，火勢在5分鐘撲滅，燒毀水中展覽品，現場無人員傷亡及擴大釀災。初步勘查，該起火物品為燈節展覽學生作品，有接燈具，初判為燈具不明原因起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺。

據了解，為期1個月的2023台南鹽水月津港燈節，即將於1月14日開展，並於1月15日開幕。台南市政府文化局10日特別舉辦展前記者會，由市長黃偉哲揭曉今年主題《城裡的月光》，期盼以既浪漫又奇幻，並富有希望能量的聲光裝置藝術作品，從春節到元宵節，陪伴大家度過疫情後第一個年節假期。



月津港燈節舉辦已超過10年，並為全台灣10大燈節之一，市府更在2019年啟動月之美術館計畫，逐步將短期的節慶活動轉型為長期藝術深耕行動。另外，也持續向文化部申請臺灣文化節慶升級計畫補助，強化並加深形象品牌建立、在地串連、藝術共創、老屋活化、國際行銷，讓藝術創作與地方產生更多情感共鳴與連結。





2023月津港燈節以《城裡的月光》為主題，集結了超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，透過對於古今中外有關月亮的故事與想像，藉著「月」與「樂」的聲光交織，讓人們的目光再度聚焦於這照亮南台灣的鹽水，並以國際級的聲光藝術饗宴照亮後疫情時代的歡樂時光。燈節藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等三大子題，分享藝術家心目中來自月亮的故事與靈感巧思。另外，四大展區結合藝術燈區22件、巷弄燈區19件、徵件燈區30件及新創燈區4件共計75件作品，以光影藝術共同妝點月津港。