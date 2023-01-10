台南龍崎182線死亡路段　 陳以信率交通部會勘要求減少壓車追焦事故

▲立委陳以信10日邀集交通部、台南市交通局、工務局、龍崎區公所、分駐所等單位進行會勘台南龍崎182線死亡路段，要求減少壓車追焦事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市龍崎區182市道，是許多重型機車族拍攝追焦照的熱門地點，卻也因此造成多次死亡車禍，困擾當地民眾已久，立委陳以信10日邀集交通部、台南市交通局、工務局、龍崎區公所、分駐所等單位進行會勘，市議員杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰助理及多位在地里長均到場關心，並提出改善建議。

陳以信指出，市道182 線自26K至29K處的連續彎道，近年在社群媒體社團的推動下，吸引許多重機族前來拍攝追焦照，卻也因此車禍頻傳，前年造成3人死亡34人受傷，去年有2人死亡45人受傷，嚴重危害交通安全，當地民眾非常困擾常向民代陳情。

會勘後，陳以信具體要求交通部研擬在該路段，增設更多必要措施以防壓車追焦，交通部官員當場允諾。龍崎區大坪里長余文生建議要求交通局儘速處理該區交通號誌、路邊標線等問題。里長余瑞凱指出，該區許多車禍死傷是因水溝深又沒加蓋。台南市工務局同意儘速處理。

據了解，台南市龍崎區182市道27.5公里，10日下午2時36分許傳出重大車禍，1部機車與貨車發生交通事故，台南市消防局龍崎站救護人員前往搶救，發現機車騎士當場OHCA失去生命跡象，馬上將22歲陳姓男子送衛服部台南醫院新化分院搶救，目前真正肇事原因及相關責任正由歸仁分局警方調查處理中。