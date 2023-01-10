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台南龍崎182市道死亡車禍　22歲男騎士送醫搶救不治

▲台南市龍崎區182縣道27.5公里，10日下午傳出重大車禍，1部機車與貨車發生交通事故，救護人員馬上將OHCA的陳姓機車騎士送醫急救。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

▲台南市龍崎區182縣道27.5公里，10日下午傳出重大車禍，1部機車與貨車發生交通事故，救護人員馬上將OHCA的陳姓機車騎士送醫急救。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區182市道27.5公里處10日下午2時36分傳出重大車禍，一輛機車與貨車發生碰撞，導致22歲陳姓男騎士當場失去呼吸心跳，經送往衛福部台南醫院新化分院搶救，仍因傷重不治死亡，全案肇事原因及相關責任正由歸仁分局調查處理中。

▲台南市龍崎區182縣道27.5公里，10日下午傳出重大車禍，1部機車與貨車發生交通事故，救護人員馬上將OHCA的陳姓機車騎士送醫急救。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

台南市消防局10日下午2時36分接獲民眾報案，台南市龍崎區182市道27.5公里發生重大車禍，因此出動龍崎救護站救護車前往搶救。救護人員到場後，發現一輛機車與貨車發生事故，22歲陳姓機車騎士當場失去生命跡象，因此馬上施以CPR急救，並將陳男送往衛福部台南醫院新化分院搶救。

台南市警歸仁分局據報到場實施交通管制，並勘查測繪蒐證。

▲台南市龍崎區182縣道27.5公里，10日下午傳出重大車禍，1部機車與貨車發生交通事故，救護人員馬上將OHCA的陳姓機車騎士送醫急救。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

歸仁分局指出，陳姓駕駛人10日下午騎機車行駛至龍崎182線道東向西27.5公里處，與姚姓駕駛之大貨車發生交通事故，姚姓駕駛持照正常，酒測值0，陳姓駕駛人經救護車送醫後仍傷重不治身亡，肇事原因歸仁分局已報請檢察官相驗，調查釐清中。

歸仁分局提醒駕駛人，龍崎182線道行車速限為50公里，駕駛應遵守行車速限，切勿超速，或於道路上有蛇行等危險駕車行為，以免影響交通安全。另歸仁分局也會在該路段加強取締違規，以維護用路人安全。

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