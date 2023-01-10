　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

輝瑞新冠口服藥Paxlovid　預計上半年在大陸生產

▲▼輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）。（圖／CFP）

▲新冠特效藥Paxlovid。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

據彭博社報導，美國輝瑞公司執行長Albert Bourla在摩根大通醫療保健會議上表示，輝瑞正與中國大陸的一個合作夥伴合作，今年上半年將開始在大陸生產新冠口服藥Paxlovid，但該合作夥伴尚未開始生產，預計很快就會啟動。

澎湃新聞引述該報導稱，Albert Bourla並未透露大陸合作夥伴的公司名稱，並否認此前路透報導稱，有些公司正在中國大陸生產及銷售Paxlovid的仿製藥（學名藥）。

據大陸國家藥監局官網訊息，Paxlovid於去年2月獲批在中國大陸上市，為首款獲批的新冠口服藥。

去年12月14日，輝瑞宣布與中國醫藥簽署2023年度新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口分銷協議，中國醫藥將在協議期內負責Paxlovid在中國大陸市場的進口與分銷業務的開展。

2022年8月，浙江華海藥業公司曾與輝瑞簽訂「生產與供應主協議」，華海藥業將在協議期內（五年）為輝瑞公司在中國大陸市場銷售的新冠病毒治療藥物Paxlovid提供製劑委託生產服務。

報導稱，華海藥業近日回應表示，目前該公司正配合輝瑞加速推進Paxlovid當地化生產專案的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國大陸患者的新冠治療需求。

2022年大陸國家醫保藥品目錄談判工作於本月8日正式結束，備受市場關注的輝瑞新冠口服藥Paxlovid醫保談判因報價過高最終宣告失敗。

對於藥物未能納入中國醫保計劃，美國輝瑞公司執行長Bourla稱，中國當局希望Paxlovid進一步調低價格。他形容輝瑞入標價已低於該藥物在其他中等收入國家的定價，「中國是全球第二大經濟體，我不認為他們應該可較薩爾瓦多付出更少，薩爾瓦多可是一個較貧困的國家。」

ET快訊
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯
快訊／王世堅道歉了！　認引用錯誤數字
40分鐘搬1噸薯條　麥當勞工讀生昏倒喪命！一審判賠472萬
「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了
交流道旁逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」大逆轉！BMW男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「掛黃色識別證、隔離睡地板」　大陸旅客赴韓遊批像遊街示眾

高顏值女博士沉迷看書！媽憂「都不社交」...網見燦爛笑容融化了

輝瑞新冠口服藥Paxlovid　預計上半年在大陸生產

吉祥航空：今年盈虧平衡沒問題　理想目標是達到2019年水平

快訊／反擊南韓升級入境檢疫！中國宣布：停發南韓旅客短期簽證

解放軍又挑過年前發「繞台MV」　結尾放101大樓、還用阿美族歌聲

24歲「最美網紅」依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實　死因被挖出

河南近9成人口已感染！　衛健委：已經順利度過疫情高峰

「江南絕色佳人」女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩　綠帽夫抓包

陸乘聯會：鋰電池成本必下降　有利整車價格合理回歸

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

「掛黃色識別證、隔離睡地板」　大陸旅客赴韓遊批像遊街示眾

高顏值女博士沉迷看書！媽憂「都不社交」...網見燦爛笑容融化了

輝瑞新冠口服藥Paxlovid　預計上半年在大陸生產

吉祥航空：今年盈虧平衡沒問題　理想目標是達到2019年水平

快訊／反擊南韓升級入境檢疫！中國宣布：停發南韓旅客短期簽證

解放軍又挑過年前發「繞台MV」　結尾放101大樓、還用阿美族歌聲

24歲「最美網紅」依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實　死因被挖出

河南近9成人口已感染！　衛健委：已經順利度過疫情高峰

「江南絕色佳人」女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩　綠帽夫抓包

陸乘聯會：鋰電池成本必下降　有利整車價格合理回歸

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

限時48天！「無所事事小海豹」游回高雄了　穿新年兔寶寶裝超Q

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

8年級慘哭！正到買房年紀「就漲40%」　他無奈：還只剩蛋殼區

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

一錯再錯！花蓮男被搜出卡西酮　辯「車是借的不知有毒」

犒賞自己！住板橋5星飯店「送水氧機、複方精華」還含早餐　限50間

泫雅分手後更辣了！「黑裙只遮正面」轉身S曲線翹臀曝光狀態超好

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

大陸熱門新聞

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

中國反擊了！停發南韓旅客短期簽證

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

24歲最美網紅依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實

江南絕色佳人女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

特斯拉大陸大降價！舊車主抗議搶光店內禮品、零食

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

星媒：新華社承認白紙運動逼中國改變防疫

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」回不去了

「戰狼發言人」趙立堅調離發言人職務

她懷孕變植物人遭尪拋棄！3年後奇蹟出現

更多熱門

相關新聞

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字 未更名將影響資助

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字 未更名將影響資助

香港運動代表隊近期先後在國際賽場上出現「播錯國歌」的情況，讓香港體協暨奥委會向轄下體育總會發出處理國歌及區旗的新指引。此外，港協暨奧委會近日也發文轄下體育總會，要求在2023年7月前冠名「中國香港」，否則未必符合資格獲資助。

劍指中國！美擬在沖繩設「濱海作戰團」　

劍指中國！美擬在沖繩設「濱海作戰團」　

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」 泰國副總理親自接機贈花環

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」 泰國副總理親自接機贈花環

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

關鍵字：

輝瑞CEO中國Paxlovid特效藥

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面