輝瑞新冠口服藥Paxlovid　預計上半年在大陸生產

▲新冠特效藥Paxlovid。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

據彭博社報導，美國輝瑞公司執行長Albert Bourla在摩根大通醫療保健會議上表示，輝瑞正與中國大陸的一個合作夥伴合作，今年上半年將開始在大陸生產新冠口服藥Paxlovid，但該合作夥伴尚未開始生產，預計很快就會啟動。

澎湃新聞引述該報導稱，Albert Bourla並未透露大陸合作夥伴的公司名稱，並否認此前路透報導稱，有些公司正在中國大陸生產及銷售Paxlovid的仿製藥（學名藥）。

據大陸國家藥監局官網訊息，Paxlovid於去年2月獲批在中國大陸上市，為首款獲批的新冠口服藥。

去年12月14日，輝瑞宣布與中國醫藥簽署2023年度新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口分銷協議，中國醫藥將在協議期內負責Paxlovid在中國大陸市場的進口與分銷業務的開展。

2022年8月，浙江華海藥業公司曾與輝瑞簽訂「生產與供應主協議」，華海藥業將在協議期內（五年）為輝瑞公司在中國大陸市場銷售的新冠病毒治療藥物Paxlovid提供製劑委託生產服務。

報導稱，華海藥業近日回應表示，目前該公司正配合輝瑞加速推進Paxlovid當地化生產專案的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國大陸患者的新冠治療需求。

2022年大陸國家醫保藥品目錄談判工作於本月8日正式結束，備受市場關注的輝瑞新冠口服藥Paxlovid醫保談判因報價過高最終宣告失敗。

對於藥物未能納入中國醫保計劃，美國輝瑞公司執行長Bourla稱，中國當局希望Paxlovid進一步調低價格。他形容輝瑞入標價已低於該藥物在其他中等收入國家的定價，「中國是全球第二大經濟體，我不認為他們應該可較薩爾瓦多付出更少，薩爾瓦多可是一個較貧困的國家。」