港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

▲香港橄欖球隊出征發生「國歌爭議」。（圖／達志／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

香港運動代表隊近期先後在國際賽場上出現「播錯國歌」的情況，讓香港體協暨奥委會向轄下體育總會發出處理國歌及區旗的新指引。此外，港協暨奧委會近日也發文轄下體育總會，要求在2023年7月前冠名「中國香港」，否則未必符合資格獲資助。

▲香港體協暨奧委會發文要求旗下83個體育總會加上「中國」兩字。（圖／翻攝香港體協官網）

《南華早報》報導，港協暨奧委會去信體育總會，要求港協暨奥委會轄下體育總會冠以「中國香港」名義參與活動，信中引述《基本法》第149條，「香港特別行政區的教育、科學、技術、文化、藝術、體育、專業、醫療衛生、勞工、社會福利、社會工作等方面的民間團體和宗教組織可同世界各國、各地區及國際的有關團體和組織保持和發展關係，各該團體和組織可根據需要冠用『中國香港』 的名義，參與有關活動」。

▲中國國旗和香港區旗。（圖／CFP）

香港體協暨奧委會義務秘書長楊祖賜表示，香港1997年回歸後已是中國一部分，惟至今只有少數體育總會以「中國香港」為名，體育總會接受公帑資助，有責任使用適當名稱，否則應離開該會，其中，「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」自1999年起沿用至今。

根據香港體協暨奧委會官網顯示，目前共轄下83個體育總會，只有17個冠名「中國香港」，還有60餘個總會名稱未加入「中國」2字，至於「香港中國國術龍獅總會」則還需要認定是否符合新規。

