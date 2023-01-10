全台僅60輛！打水漂撞爛哥哥的「愛快羅密歐」　車廠初估維修費曝

記者游瓊華、莊智勝／台北報導

台北市中山區南京東路三段今(10日)凌晨2時許傳出事故，肇事駕駛張男(24歲)開著哥哥的「愛快羅密歐」轎跑失控打水漂，180度甩尾撞進騎樓，導致車頭爛毀、保桿掉落。據了解，該輛轎跑新車要價約500萬，全台灣僅60台左右，有車廠估算，維修費用恐怕破百萬跑不掉。

▲愛快羅密歐轎跑疑車速過快失控打滑，180度甩尾撞進騎樓。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，肇事駕駛張男當時開著新車價約500萬元的Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio四門轎跑車要載友人返家，不料行經事發路段時疑似車速過快，再加上天雨道路濕滑，轎跑壓過道路水窪後當場失控往左側安全島方向「打水漂」，張男想往右修正，不料火紅的車身卻180度甩尾撞進騎樓，車頭當場撞毀、保桿掉落，就連路旁停放的2輛機車也遭波及撞成廢鐵。

據悉，該輛轎跑採用Ferrari動力科技的2.9升V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力505hp，曾經在紐柏林賽道拿下最速房車，新車要價破500萬元，全台灣僅有50、60台左右。

有車廠初估，該輛愛快羅密歐被撞得「咪咪冒冒」，不僅左前方保桿全毀，再加上底盤、輪框也受損，維修費用恐怕破百萬跑不掉。

▼車廠初估維修費用恐要百萬以上。（圖／記者游宗樺攝）