帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

▲男子到大陸買春傳訊息抱怨「只做一次就叫我穿衣服」被洗臉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓科技工程師和老婆結婚後感情不睦，他不但帶著邱姓小三全台趴趴走，同住民宿，還牽手、挽手、搭肩、摟腰，大方放閃，還趁到大陸出差時買春，楊姓正宮得知後氣炸，對許男和小三提告求償100萬元，高雄地院審理時判許男外遇部分應賠償24萬元，買春部分應賠償16萬元。許男針對買春部分上訴，二審法官發現，許男買春結束後傳訊抱怨「只做了一次就叫我穿衣服」，還被洗臉「大哥，本來就是一次」，認定他買春屬實，駁回他的上訴。

判決指出，許男和正宮是2016年結婚，育有一女，但兩人感情不睦，許男被正宮指控，結婚的隔年就跑到大陸嫖妓，到了2020年兩人分居後，許男就直接和邱姓小三交往，在2020年11月間，許男帶著小三跑到臺東縣旅遊，有牽手、挽手、搭肩、摟腰等親密行為，還同住民宿，去年1月間又跑到台北神旺飯店住宿，後來正宮得知後，氣得提告兩人損害配偶權，求償100萬元。

高雄地院審理時，許男說老婆提出他到大陸嫖妓的影片和相片都是假的，就算是真的，也已經超過追訴時效，而他和邱姓女子牽手、挽手、搭肩、摟腰僅是純粹友誼的表現，並沒有同宿，而且他和老婆從2020年1月起分居，個人性自主決定權應優先於配偶權，沒有侵害正宮的配偶權，還說老婆事前已經同意他的行為。

但法官根據相關事證，認為許男的確有到大陸嫖妓，應賠償16萬元，也的確和邱姓小三到台東、台北等地同宿，因此認定許男已破壞楊姓正宮婚姻生活的圓滿安全及幸福，侵害她配偶權，因此判許男賠償24萬元。

許男不服買春的部分提出上訴，高雄高分院法官根據許妻在許男手機的微信對話記錄中，發現他2017年到中國出差時，在回國前一天曾經花了400元人民幣（約台幣1800元）買春，許男完成交易後，還傳訊給名叫「阿楚」的女性抱怨「才做一次就叫我穿衣服」，沒想到竟遭「阿楚」譏笑不懂行情，回訊洗臉說「大哥，本來就是一次好吧！」，認定許男買春屬實，駁回他的上訴，仍須賠償正宮16萬元。