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大陸 大陸焦點 特派現場

仁川飛北京票價炒至44000元　截至1月底機票幾乎賣光

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全面開放邊境防疫，北京首都機場人流回溫 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（8）日全面開放邊境，入境後不再需要隔離，受此影響，航空出行的需求大增，機票也出現供不應求的情況。南韓票務網站顯示，截止1月底，南韓主要航司直飛中國的航班座位幾乎售罄，仁川飛北京的票價最高被炒到約1萬元人民幣（約44000元新台幣），是疫情期間票價數倍。

▲▼ 華航、國航停靠北京首都機場、長榮停靠台灣桃園機場、 北京大興機場人潮回流 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大興機場旅客排隊報到 。（圖／記者任以芳攝）

《央視財經》報導，韓國（南韓）國內旅遊市場容量較小，航空、免稅、酒店等行業高度依賴國際旅客，疫情期間曾因國際人員往來受阻，遭受沈重的打擊，不過，隨著中國優化調整出入境政策，這些行業終於迎來轉機。

據了解，仁川機場昨（8）日共有6個航班飛往大陸，截至1月底，南航主要航司直飛大陸的座位幾已完售，同時，面對航班需求的大幅增加，南韓航企也著手準備增加人力及申請重啟航線應對。其中，大韓航空時隔3年重新招聘員工，至少約增加100名空服員。

此外，南韓部分廉航在疫情前約有7成銷售額來自於大陸航線，隨著大陸邊境開放，航線逐步重啟成為轉虧為盈的關鍵。

為了準備大陸遊客的到來，部分南韓旅宿業者也在1月重啟大陸遊客預約訂房系統，也有旅行社重新召聘中文導遊，踩點大陸遊客常去的景點和周邊賣店。有業界人士透露，2023年南韓旅遊市場有望恢復到疫情前的5至6成。

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