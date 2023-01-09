專家估疫情還有「三小波」　羅一鈞：春節留意「3新變異株」重複感染

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將迎來農曆新年，但因為第三波疫情還在持續，不少民眾仍擔心傳播問題。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在還沒辦法準確預估到時候會流行哪一株新變異株，究竟是「BQ.1、XBB或BA.2.75」哪個會增加最多還需要觀察，因此還是建議民眾可以在春節前接種次世代疫苗，增加保護力。

針對變異株疑慮，羅一鈞指出，目前距離春節還有半個月，還沒辦法準確預估到時候會流行哪一株新變異株，但比較可以確定的是，BA.5還是主流，應該不會那麼快退散，BQ.1、XBB和BA.2.75則還需要觀察。

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羅一鈞說，目前來看，BA.2.75有持續增加的趨勢，上周是19%，這周增加到28%，不過跟BF.7和BQ.1相比，免疫逃脫優勢比較弱一點，如果是這兩個變異株變成主流，傳播力不會像XBBjci4BQ.1影響那麼大，而在新的變異株致病率和死亡率方面，目前都沒有明顯改變。

羅一鈞提醒，新的變異株主要還是傳播力跟重複感染機率增加而已，最主要預防還是要接種次世代疫苗，因此想要預防下一波主流病毒，建議民眾可去打一劑次世代疫苗追加，對春節保護效果會是最好的。