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如披上薄紗般灰濛濛　斗六空品AQI159紅色警示

▲今日許多地區空氣品質不佳，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日許多地區空氣品質不佳，自濁水溪高灘地一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受大陸冷氣團影響，挾帶境外污染物南下影響國內空氣品質，環保署即時災害示警資訊今（9）日上午發出「AQI大於150」提醒，雲嘉南地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。雲林縣環保局啟動應變措施，也提醒民眾空氣品質受氣象條件影響仍有不確定性，應採取適當防護措施。

▲今日許多地區空氣品質不佳，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺大橋陷入霧霾中，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日西螺鎮、斗六市灰濛濛一片，宛如大地披上一層薄紗，根據雲林縣環保局空氣品質監測資料，雲林空氣品質進入不良警戒，空品指標AQI值斗六最高159、其次崙背鄉測得147其他分別為虎尾鎮115、麥寮鄉101、台西鄉91，除斗六為紅色警示，崙背、虎尾、麥寮均為橘色提醒。

雲林縣環保局說明，境外污染物將逐漸往南傳輸且影響中南部地區，短時間可能達紅色警示，預計明日下午起，大氣水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

▲今日許多地區空氣品質不佳，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺大橋陷入霧霾中。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲縣環保局已啟動各方面應變措施：通知公私場所固定污染源加強製程及污染防制設備操作巡檢並執行查核作業； 通知營建工程加強工區道路認養、每3小時灑水一次並減少易造成擾動揚塵之作業；執行柴油車目測判煙及車輛攔查檢作業； 加強機具街塵防制等，但空氣品質受氣象條件影響仍有不確定性，環保局將隨時關注空品變化趨勢。

▲今日許多地區空氣品質不佳，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六市、虎尾鎮，今日上午空品監測數據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

提醒患有呼吸道疾病或哮喘與抵抗力較弱族群，在空氣品質不良期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩防護加強個人防護；相關空氣品質預警資訊可透過手機下載雲林縣環境資訊整合App及行政院環境保護署「環境即時通」APP，查詢並隨時留意空氣品質資訊，採取適當防護措施。

▲今日許多地區空氣品質不佳，一眼望去彷彿大地罩上一層白紗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林麥寮鄉、崙背鄉，今日上午空品監測數據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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