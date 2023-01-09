英媒警告：金正恩恐遭遇「中年危機」！　喝酒愛哭怕寂寞

▲金正恩低調過完39歲生日。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（8）日低調過完39歲生日，對於人生即將邁向不惑之年，他不僅得面對處於高度壓力下的身體健康狀況，國內外局勢更是緊迫盯人，美國與南韓針對核武與導彈威脅實施高強度的制裁，至於國內則得面臨指定接班人問題，包括胞妹金與正、二女兒金主愛都是被討論的人選。

根據英媒《每日電訊報》（The Daily Telegraph），金正恩從年輕以來暴飲暴食、愛抽菸、愛喝酒，這種生活成為家常便飯，如今即將步入中年的他得被迫面臨身體老化後所引起的情緒變化，以及心理狀態會變得更加不安，「金正恩喝酒、暴哭，被寂寞所折磨。不僅得擔心健康，甚至還得經歷維持現有政治體制的壓力。」

報導指出，金正恩一旦年滿40歲，則將會被迫面臨與現階段不同的挑戰。「和其他中年男子一樣，金正恩正迎接著來自各方威脅的挑戰，不僅因過度肥胖的體重導致健康狀況亮紅燈，即便妻子李雪主不斷勸他戒菸，他仍舊無法戒掉菸酒不離身的習慣。」

南韓前統一研究院院長崔鎮旭表示，「根據聽聞的消息，金正恩總是在喝酒後哭泣。他非常寂寞、且面臨極大的壓力。」

▲金正恩掌握北韓最高權力長達10年，明年更將邁入40歲。（圖／達志影像／美聯社）

其實，金正恩身體健康狀態惡化根本早已不是新聞！2020年4月他曾在官媒鏡頭前神隱約20天，當時國際社會甚至謠傳金正恩因接受心臟手術失敗而早已死亡，儘管他透過視察化學肥料工廠來破除謠言，但之後他卻仍舊有幾段時間未曾公開露面，顯示健康狀態面臨嚴重問題。

專家分析，金正恩因為長年以來飽受各種疾病纏身，導致其罹患「疑病症」（Hypochondriasis），此刻他又得擔憂接班問題，無形中成為金正恩強大的心理壓力。

南韓國民大學博士後研究員、北韓問題專家皮得（Peter Ward）表示，「與3年前相比，金正恩應該更能體會自己並非不滅之身，因為他曾經感染過新冠肺炎。」

報導也提到，北韓朝鮮勞動黨曾經於2021年1月設立新職務「第一書記」，作為總書記（指金正恩）的代理人，外界推測恐與接班作業有關。

▼金與正不僅經常陪金正恩視察導彈試射等軍事場合，更經常向南韓、美國發表具敵對意識的演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩與二女兒金主愛。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

最近一年，金正恩視察各種軍事場合時，經常能見到胞妹金與正、甚至是二女兒金主愛的身影，金與正從數年前以來便不斷在身旁輔佐金正恩、培養自身的影響力，外界推測這很可能是北韓在為了突發狀況做應變，以確保能延續金家在北韓的穩定統治。

另外，報導最後更提到金正恩同父異母的胞兄金正男2017年在馬來西亞被毒殺後，金正男的兒子金韓率（김한솔）亡命北韓、逃往歐洲，正在歐洲某處接受庇護，無形中招致金正恩的不安。

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