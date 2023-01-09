她結婚又離婚「證書狂拿10本」！老公全是同一人...網揭暗黑內幕

▲現代人對於婚姻比較不願委曲，一言不合可能就離婚收場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

離婚又再次結婚的案例不少，然而擁有6本結婚證的人，應該非常少見。大陸一名人妻表示，和老公覺得生活過得不開心就離婚，等到2人都開心了就去復婚，因此有6本結婚證、4本離婚證，不過她自嘲千萬別學他們。

綜合陸媒報導，遼寧省阜新市一名女子曬出6本結婚證、4本離婚證，不過裡面的人物都是同一人，就是她與老公，從沒有改變過。據了解，兩人第一次領證時間為2016年11月26日，第一次離婚為2017年5月25日；第一次復婚為2018年1月22日，同年5月21日兩人又離婚；2021年4月23日，兩人再次復婚。

▲人妻曬出曬出6本結婚證書和4本離婚證書，超狂經歷引發網友熱議。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

女子透露，只要2人覺得婚姻生活過得不舒服就會去離婚，若是開心了就去復婚；她嬌羞自嘲，大家不要學她，這樣的行為純屬浪費紙張。

消息曝光後引發網友熱議，不少人大陸網友紛紛留言「還有一本離婚證呢」、「把婚姻當兒戲」、「不會是為了買房吧」、「結婚前最好想清楚」、「把婚姻當兒戲，把民政局當你家」、「很光榮嗎？要不要給你頒獎」、「有人覺得是把婚姻當兒戲，但我很羨慕他們這種敢愛敢恨，很多人都會考慮孩子家人，做不到這樣的」。

也有網友推測背後原因「為了買房吧」、「可能真的是炒房」、「查一下吧，是為了買房」。

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