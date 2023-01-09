超商「臨櫃」買咖啡很虧！內行人曝「好康」買法：1年省破6000

▲台灣4大超商常不定期推出咖啡優惠。（圖／記者陳涵茵攝）

文／林依榕／今周刊

上班族進公司前通常都會去最近的超商買一杯咖啡提神，一年下來幾乎喝了超過200杯花費不小。一名網友便分享省錢的咖啡買法，每年可省下至少5、6千元的開銷，讓許多喜歡臨櫃買咖啡的民眾驚呼「原來有這種好康！真的省很多」。

一名網友在臉書社團「7-11/全家新品分享區」貼文指出，去年買的2組100杯咖啡最近剛喝完，算了一下一年省了5600元。而他這幾天先去買了四組188元的特大杯拿鐵後，又再加購兩組100杯的拿鐵，直呼「7-11這個服務真的太方便，造福愛喝咖啡的人，畢竟本來就要花那些錢去喝咖啡，剛好搶到四組188的的省400+兩組140杯，今年省了6000元真的讚！」

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其實，該名網友指的是7-11的APP「OPEN POINT」，裡頭有許多優惠活動，像是茶葉蛋50顆特價475元，等於一顆9.5元，如果習慣早餐一天吃一顆蛋的民眾算是相當划算。

不過最受歡迎的就屬「咖啡常態特價」部分，你可從喜歡的咖啡品項中選擇想要購買的杯數，7-11還會再免費多送你幾杯。例如以特大杯拿鐵來說，購買100杯就會再送40杯，價格換算下來，原價1杯70元、100杯7000元，超商會額外贈送的40杯（價值2800元），對一整年習慣喝咖啡的人，買2組280杯特大杯拿鐵就能省下「5600元」。

▲7-11的APP「OPEN POINT」的咖啡優惠。（圖片來源：截自APP「OPEN POINT」）

不僅如此，7-11也常推出買2送2、買10送10、小杯數的5折優惠，不是只有買100杯才有贈送額外咖啡杯數，其他2杯、12杯、37杯、65杯也都有優惠，算了一算會比天天到超商臨櫃划算許多。

要特別注意的是，部分優惠價是有「兌換期限」，購買前記得要看仔細，而購買後也別忘了期限，才不會花了錢「隨取券」又被取消。

▲7-11的APP「OPEN POINT」的咖啡優惠，要注意上頭的兌換期限唷。（圖片來源：截自APP「OPEN POINT」）

貼文一出，不少同樣使用此優惠的網友分享心得，表示買100杯送40杯真的很划算，「剛補貨+1，我都年初補，補一組拿鐵跟美式各一百杯，總共280杯，一年省5200元」、「去年初發現的，還以為會員APP只是集點，下載才知道有這個好康，超級棒」，而網友們直指「我看很多人都臨櫃買咖啡...真的很想提醒他們＝＝」、「超多人不知道的...臨櫃買咖啡的人超多」。

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