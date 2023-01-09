3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

▲命理網站指出，2023年有3個生肖開始走大運。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

剛迎接2023的到來，緊接著農曆春節也將來臨，在送虎迎兔之際，不少人希望在新的兔年能時來運轉。對此，運勢命理網站《靈匣網》即分析指出，生肖屬雞、蛇、猴的人，將在癸卯兔年苦盡甘來、收穫滿滿，迎來大豐收的一年。

生肖雞

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《靈匣網》表示，在2023年屬雞人的財富運勢會很旺，雞年出生的人其實生來就很努力，在2023年你們會有好運和暴利，而且財運也很旺，對你們來說，只要抓住機會，你身邊的財運都會有強烈的變化！所以說，屬雞人會在2023年迎來大豐收。

生肖蛇

《靈匣網》指出，你們總是面面俱到，總是追求完美。你們不會錯過任何細節，你們面臨的挑戰相對較多。當然，屬蛇的朋友也將迎來更多收獲。你們總是敢想敢做，並獲得好成績。你們不僅能幹，還十分理智。在2023年，喜迎佳訊，生肖蛇將厄運轉好運，你們將萬事大吉。你們有望收入上漲，收獲滿滿，前程光明。屬蛇的朋友有遠大理想，但你們也比較務實，根本不會好高騖遠。你們的夢想完全能夠實現，並成為最後的大贏家。

生肖猴

《靈匣網》則認為屬猴的人很有精神和活力，你們往往喜歡自由和冒險，擁有幽默的細胞，是朋友和家人眼中不可或缺的喜悅果實，所以你們的一生結下了許多善緣。屬猴的年輕時開會比較窮，雖然頭腦很聰明，但總是眼神很高，跌倒後也總是喜歡放棄。但2023年屬猴人的意志將變得堅定，飽嘗苦難的命運將轉化為運勢上升，貴人不斷，金錢入賬更加頻繁，事業有成，財運豐收。

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