　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

▲▼ 財運,招財貓,運勢,好運。（示意圖／翻攝自pexels）

▲命理網站指出，2023年有3個生肖開始走大運。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

剛迎接2023的到來，緊接著農曆春節也將來臨，在送虎迎兔之際，不少人希望在新的兔年能時來運轉。對此，運勢命理網站《靈匣網》即分析指出，生肖屬雞、蛇、猴的人，將在癸卯兔年苦盡甘來、收穫滿滿，迎來大豐收的一年。

生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

《靈匣網》表示，在2023年屬雞人的財富運勢會很旺，雞年出生的人其實生來就很努力，在2023年你們會有好運和暴利，而且財運也很旺，對你們來說，只要抓住機會，你身邊的財運都會有強烈的變化！所以說，屬雞人會在2023年迎來大豐收。

生肖蛇

《靈匣網》指出，你們總是面面俱到，總是追求完美。你們不會錯過任何細節，你們面臨的挑戰相對較多。當然，屬蛇的朋友也將迎來更多收獲。你們總是敢想敢做，並獲得好成績。你們不僅能幹，還十分理智。在2023年，喜迎佳訊，生肖蛇將厄運轉好運，你們將萬事大吉。你們有望收入上漲，收獲滿滿，前程光明。屬蛇的朋友有遠大理想，但你們也比較務實，根本不會好高騖遠。你們的夢想完全能夠實現，並成為最後的大贏家。

生肖猴

《靈匣網》則認為屬猴的人很有精神和活力，你們往往喜歡自由和冒險，擁有幽默的細胞，是朋友和家人眼中不可或缺的喜悅果實，所以你們的一生結下了許多善緣。屬猴的年輕時開會比較窮，雖然頭腦很聰明，但總是眼神很高，跌倒後也總是喜歡放棄。但2023年屬猴人的意志將變得堅定，飽嘗苦難的命運將轉化為運勢上升，貴人不斷，金錢入賬更加頻繁，事業有成，財運豐收。

延伸閱讀
2015年以來新高　歐洲明年狂發債規模達1.2兆歐元
被8年男友分手　長髮女狂相親「1年上百人」：想在35歲前生孩子
27歲單親媽平安夜輕生　1歲兒伴屍3天後脫水去世

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
全聯PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼
快訊／魔獸挺寶寶！　喊話支持劉嘉發
元元爆料「只跟沈玉琳泡過溫泉」　慘被封殺
治安史上首見！8位3線3警官齊調動　北市警局長傳他呼聲高
驚爆有內賊！3員工偷個資外洩　健保署發聲明
用8年才知！iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人
冷空氣夾擊！3區炸雨彈變冷　剩13度時間曝
董仔自爆「性需求大」！　老公無法滿足：自己解決很棒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

流水席之亂狂燒「人妻不結了」！新郎妹挨轟雞婆「1原因」不忍了

文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

威力彩上看4億！3生肖被點名「發大財」　專家：有機會中大獎

最大紅包來了！彰化市發1.6億　2萬7千名長者領6千元

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

流水席之亂狂燒「人妻不結了」！新郎妹挨轟雞婆「1原因」不忍了

文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

威力彩上看4億！3生肖被點名「發大財」　專家：有機會中大獎

最大紅包來了！彰化市發1.6億　2萬7千名長者領6千元

「史上最偉大童星」驚傳逝世！享年54歲　9歲馬桶蓋頭走紅⋯被藥癮害慘

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

大專棒聯／邱志鵬不捨郭勇志回悍將　「每日一句」激勵隊友

《楓之谷M》2023年首場線下實體活動　楓葉冒險之旅即將展開

大專棒聯／邱志鵬8局無失分好投　臺體攜手文化晉級四強

帶愛犬去看落羽松嘴邊多一條「冰柱」　飼主笑：大自然的奧妙

強風來襲！博美蓬鬆毛髮「被吹到臉後」撞臉小海豹　表情超猙獰

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

他吃羊肉爐隔天「爆發1病」！醫嘆：快崩潰了　苦勸8食物真的別碰

36歲單親媽「48小時沒上線」　網友急報警！破門驚見她已陳屍家中

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

更多熱門

相關新聞

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

「我上禮拜結婚了，新娘卻不是我女友」。有名男網友自爆，最近救了一個要跳河的女子，怎知竟會變成陪同對方墮胎，事後遭女子媽媽誤認負心漢，家裡和女友公司被女子母親大鬧，害得爸爸氣到住院、女友提分手，進而與跳河女子結婚的悲劇，超詭異的內容讓網友直呼，「如果不是個故事，你真的是個人材」。

男友瞎扯媽喜歡牛軋餅　她送禮驚「1字不同」

男友瞎扯媽喜歡牛軋餅　她送禮驚「1字不同」

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

關鍵字：

靈匣網周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面