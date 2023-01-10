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毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女子在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

美國威斯康辛州一名女子竟在結婚後不到一年，先是涉嫌偽造文書偷改房子的名字，接著在大20歲的獸醫老公的咖啡裡下毒3次。被捕後她一度輕生，還說「唯一的罪過就是太愛你了」。儘管如此，丈夫仍鐵了心，向法院訴請離婚。

根據《每日鏡報》報導，警方初步調查，50歲女子阿曼達（Amanda Chapin）與70歲丈夫蓋瑞（Gary Chaplin）於去年3月結婚，之後阿曼達在一份授權書上偽造了丈夫的一個孩子的簽名，甚至要求丈夫更改房子的名字，這樣她就能在丈夫死後獲得房子。

就在契約生效不到3周，她第一次在咖啡中下毒，第三次下毒則是在8月初，蓋瑞整整昏迷了4天才甦醒。經過檢驗，蓋瑞的血液中驗出巴比妥類藥物（Barbiturate），這款藥物主要是用在動物安樂死。隨後蓋瑞的兒子向相關單位提出保護令。

阿曼達被指控殺人未遂罪，後續竟又違反保護令，寄了一封遺書給蓋瑞。信中她極力否認下毒，並聲稱「唯一的罪過就是太愛你了」。她表示，自己決定自殺，因為蓋瑞的孩子「摧毀」了她，所幸經過搶救後無大礙。隔天，蓋瑞提出離婚。

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▲ 阿曼達第一次對老公下毒時，2人結婚才約4個月。（圖／翻攝自臉書）

阿曼達的律師表示，委託人否認這些指控，阿曼達是無辜的，有權依法接受正當程序，「我們將繼續維護她的基本憲法權利，因為這是公民對抗國家的唯一保護。」

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