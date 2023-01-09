慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

▲男網友好心救人，竟意外成為接盤俠。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

「我上禮拜結婚了，新娘卻不是我女友」。有名男網友自爆，最近救了一個要跳河的女子，怎知竟會變成陪同對方墮胎，事後遭女子媽媽誤認負心漢，家裡和女友公司被女子母親大鬧，害得爸爸氣到住院、女友提分手，進而與跳河女子結婚的悲劇，超詭異的內容讓網友直呼，「如果不是個故事，你真的是個人材」。

一名男網友在臉書社團「靠北女友2.0」表示，自己3個月前發現有名女子要跳河，怎知救起對方後，竟被要求陪去醫院拿掉前男友的小孩，更戲劇化的是，他抱持「陪完就可以走了」心態走出手術室後，又遇到女方母親並遭指控不負責任。

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原PO感歎，女方媽媽不只罵他帶女兒拿掉小孩，甚至跑到家裡大鬧，害父親氣到住院、左鄰右舍都知道他是負心漢，「我實在沒辦法，答應結婚了」。他進一步指出，即使正牌女友提出分手，跳河女子的媽媽還是會到女友公司作亂，這讓他恍然大悟，「難怪當時沒人要救她」。

最讓原PO無言的，是跳河女子到現在還不告訴她母親「是前男友的小孩」，讓原本基於好心救人，卻莫名其妙揹黑鍋的他，不得不考慮用驗DNA方式證明清白，讓不相信解釋的女子媽媽認清現實。

▲原PO的奇文引發熱議。（圖／翻攝自靠北女友2.0臉書）

不過貼文曝光後，網友幾乎一面倒表示「這裡是發表作文練習的地方嗎」、「大哥阿，這種劇本現在八點檔都不演了，創作能有點創意嗎」、「如果不是故事，那就是你沒有思考用的細胞，這種事情只要報警就能解決的事情，你竟然答應結婚，當個便宜爸爸！你真是個人才啊」。但也有人直呼，「你人怎麼這麼好？通常拿掉小孩的事真的不能幫，要去找她父母幫，不然真的會沒完沒了」。

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