年終45個月！女友逼「帶全家人出國」　海運哥拒絕被狠嗆

▲長榮海運豪發45個月年終。（圖∕報系資料照）

圖文／CTWANT

即便海運市況下滑，長榮海運今年仍大賺超過3000億元，各界最關心的年終獎金日前揭曉，答案是「45個月」，改寫去年的上市櫃年終獎金記錄，又讓全台上班族羨慕到爆。不過，一名男網友抱怨，自己在海運公司上班，雖然年終獎金領了不少，女友卻要求他帶全家人出國旅遊，自己委婉拒絕，卻被罵守財奴。

原PO在網路論壇Dcard發文，「跟現在這任女友差不多快四年了，有考慮這一兩年來結婚，也因為我畢業後在海運公司上班，福利和年終如大家所知的都不錯，女友則是一般的那種上班族月薪差不多32k，結果前幾天女友看到新聞後，就開始時不時跟我盧『你年終是不是領很多啊，賺這麼多錢不花很可惜欸，我看我好多朋友都出國玩，那要不要帶我爸媽一起去去歐洲或是美國之類的』。」

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男網友表示，「一直聽她講到覺得很煩，因為我原本是想說頂多就買個那種Buffet的餐券，然後過年請她們家吃，完全沒考慮要花這麼多錢，所以後來就找了一天當面跟她說，如果未來要結婚，就應該要從現在開始存錢，而不是這樣亂花錢。」

原PO無奈地說，「結果她直接失去理智，很大聲的吼我說，錢再賺就有了啊，我知道你賺得比我多很多，連這種一點小錢都不願意出是怎樣，如果你要繼續當守財奴，真的不要逼我拿走你的信用卡去刷，雖然當下真的覺得她很誇張，但蠻不想在年前因為這件事而搞壞關係或是分手」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「看不出來她就是要你的錢嗎，眼裡只有你的錢，你還要她幹嘛」、「這種的你要留著過年嗎？你給了她只會越要越多」、「還沒結婚就這種嘴臉，你要慶幸了，之後他怎麼道歉都是假的，不要被她騙了」、「她這種態度你還想結婚嗎，小心被當提款機」。

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