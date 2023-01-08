韓國人愈老愈窮！美媒：40%銀髮族「無法退休」　被迫從事低薪工作

▲南韓老年人口約有40%仍無法從勞動市場退休。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓超高齡化、少子化日益嚴重，未來恐將面臨人口急遽減少的問題，隨著能負擔政府稅金的年輕族群變得更少，老年人口從政府領取到的年金根本無法負荷日常生活開銷。美媒指出，南韓65歲以上的老年人口中，約有40%依舊無法進入退休生活，至於日本、中國、香港等周邊國家與地區同樣也面臨類似問題。

根據美媒《紐約時報》於當地時間7日報導，為了能夠擔負起日常生活的基本開銷，東亞地區65歲以上未能退休、持續工作的老年人口占比呈現增長趨勢，南韓、日本、中國、香港等東亞地區的高齡化速度比全球任何一個地區還要快，就算年屆古稀還是要勤奮工作。

受到少子化、高齡化等影響，東亞地區的人口其實呈現減少趨勢，因此進入到勞動市場工作的青年族群在比重上逐漸變少，也就是說隨著老年人口不斷增長，雖然政府必須負擔的老人年金總額一直上漲，但支撐財政負擔的青壯年族群卻不斷減少，導致老人所能獲得的年金無法負荷生活開銷，因此老人被迫必須為生計打拼，無法從勞動市場退休。

報導指出，社群媒體雖然往往將勤奮工作的老人描繪成經營中小企業、擁有成功形象的族群，實際上在南韓、日本、中國、香港的老人在勞動市場大多負責低薪的工作，如辦公室清潔人員、雜貨店店員、外送貨宅配司機、社區保全等，「東亞國家的高齡勞工們，大多從事低薪、就業環境不穩的約聘員工。」

報導提到，韓國人、日本人、中國人在退休後所能獲得的老人基礎年金，每個月根本未能領到500美元（約新台幣15342元），無法到達一般基本生活費的水準，因此為了能夠賺取足夠的生活費來貼補家用，東亞的老年人只好繼續出門工作。