惡作劇連按6平交道緊急按鈕！　18分鐘「完美犯罪」癱瘓鐵路

▲警方懷疑6個平交道的緊急按鈕都是同一人所按。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本JR東海道線位於靜岡縣內的6個平交道7日上午連續被按下緊急按鈕，然而經確認，6個平交道皆無異常，因此通報警察。警方初步懷疑是同一人所做的惡作劇犯行，目前已調閱附近監視器，以尋找嫌犯。而這起事故一共造成29班列車延誤或取消，4970名乘客受到影響。

根據《靜岡放送》報導，靜岡縣沼津市內6個JR東海道線的平交道7日上午6時49分起，接連被人按下緊急按鈕，導致軌道暫時停止通行，並進入安全檢測作業。JR東海道表示，第一個被按下緊急按鈕的是三島車站與沼津車站間的西寺脇平交道，而最後一個則是第二中石田平交道，兩者距離約2公里。

緊急按鈕被觸發後，JR東海道隨即進入安全檢驗作業，所幸6個平交道都並未發現異常，但也因此造成6班列車取消、14班列車取消停靠部分車站以及9班列車發生最長1小時的延誤，影響4970名乘客。

警方指出，目前懷疑是同一人物的連續犯罪，然而由於整個犯案過程時間僅18分鐘，因此懷疑嫌犯是透過某種交通工具移動。接下來將會調閱平交道附近的監視器畫面，鎖定可疑人士，同時以妨礙業務嫌疑進行調查。