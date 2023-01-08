大安區私人招待所內「10人亂鬥酒瓶互Ｋ」　1男遭空氣槍擊中

▲大安一間私人招待所凌晨爆發全武行，2人送醫。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區8日凌晨2時許，延吉街一間私人招待所爆發酒後衝突，雙方因酒醉在走廊擦撞，現場10多人一言不合大打出手，酒瓶成武器在店內揮舞，碎酒瓶還割傷一名男子，另一人右大腿則遭空氣槍射擊，2人雙雙送醫。

據了解，欒男（23歲）、何男（22歲）及林男（24歲）事發時在同一間大包廂，尤男（29歲）、賴男（23歲）則在另一間較小包廂，事發時雙方在走廊上因擦撞，爆發激烈衝突，一言不合下約10人大打出手，拿酒瓶當武器揮舞，碎酒瓶灑落一地，混亂間甚至有人拿空氣槍對人射擊。

▲警方在現場拉封鎖線採證。（圖／記者游宗樺攝）

衝突中，何男頭部遭碎酒瓶劃傷，而林男則被空氣槍打中右大腿，2人送醫急救暫無大礙。警方獲報到場，發現現場人員因酒醉情緒激動，動用強制力將6名涉案民眾帶回偵辦，並調閱監視器，追查其他在逃犯嫌下落，全案將依社維法、聚眾鬥毆及傷害罪嫌偵辦。

目擊民眾驚恐表示，當時有聽到一聲槍聲，想說是有人開槍，有人頭受傷流血從地下室走出來，還有人腳有瘀青，之後送上救護車送醫急救。

大安警分局呼籲，民眾應衡量個人體力理性飲酒，切勿飲酒過量引發事端，本分局亦將加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。