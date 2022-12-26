聖誕聚餐變大亂鬥！他撂5男助陣屋主抽西瓜刀　2人濺血送醫

▲警方獲報前往將傷者送醫。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

20歲呂姓男子與30歲吳姓子及其女友23歲傅姓女子，昨晚雙方在桃園市八德區租呂男屋處相約吃飯，因傅姓女子言語中得罪呂男，呂男作勢欲毆傅女，護女友心切的吳男挺身而出，於是2人互相鬥毆，吳男並通知朋友朱男(27歲)等5人前來助陣，過程中呂男拿出西瓜刀砍傷朱男，在互相拉扯間呂男也被刀劃傷，受傷血跡更滴落社區外矮牆和路邊停車上，警方接獲報案後立即趕赴現場，先將傷者送醫救護，其他在場人7男1女均帶回所偵辦，後續將依傷害罪嫌移請桃園地檢偵辦。

▲▼呂男持西瓜刀砍人自己也受傷，大樓電梯出入口則留下點點血跡。（圖／八德警分局提供）

這起感情糾紛互毆案發生於25日深夜22時許，呂男租屋於八德區介壽路某社區15樓內，原本在聖誔節晚上相約吳男及其女友前來聚餐聊天，過程中傅女言語上得罪了呂男，呂男氣不過作勢欲毆打傅女，但護女友心切的吳男則挺身而出，於是呂吳2人互相鬥毆，吳男則通知友人朱男等5名男子前來助陣。

▼傷者在社區外矮牆和汽車上滴落血漬。（圖／民眾提供）

不敵吳男等人群毆的呂男則拿出西瓜刀對抗，並砍傷助陣的朱男，在互相拉扯間呂男也被西瓜刀所傷，傷者沿路滴血，造成大樓電梯出入口及社區外短牆及路邊停車均有血漬，目擊者還稱「這不是油漆，我還聞了一下」。

據報趕到八德分局警方先將受傷朱男及呂男送醫救護，其他在場人均帶回所偵辦，後續將依傷害罪嫌移請桃園地檢偵辦。警方呼籲遇爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。