88會館之亂又1案！　吹哨者告郭哲敏擄人勒贖：盼政府保我安全

▲吳姓男子到北檢控告地下匯兌業者郭哲敏(小明)涉嫌擄人勒贖。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

地下匯兌業者郭哲敏等人在台北市信義區開設「88會款」招待政商名流，爆出檢警高層都曾進出，台北地檢署已經分案偵辦中，1名自稱曾是郭哲敏員工的吳姓男子，7日到台北地檢署按鈴控告郭哲敏涉嫌教唆手下把他押到彰化，郭哲敏事後還大搖大擺去分局探視手下，吳不僅控告郭哲敏涉嫌擄人勒贖，也希望獲得政府保護他的安全。

吳姓男子表示，自己和郭哲敏完全沒有金錢或合作糾紛，卻在2021年9月28日，被郭哲敏教唆手下，從新北是三重強押上車，載到彰化關在鐵皮屋，三重分局警察後來到彰化把他救出來，但在製作筆錄時，綁人嫌犯沒有上銬就坐在他的身旁，郭哲敏還大搖大擺到三重分局看手下後就離開了，事後吳男到新北市調查處檢舉，卻石沈大海，直到最近88會館事件爆發後，各單位才與他聯絡。

吳男強調，他和之前被打斷腿的李冠濰都是郭哲敏的員工，他們倆個和李銘展（Andy）也曾一起去警政署政風室做了筆錄，新北地檢的檢察官也把他們傳去訊問，目的就是希望目前疑似潛逃新加坡的郭哲敏可以被法律制裁，但是他們的工作不負責88會館，所以並沒有88會館監視錄影光碟，引爆88會館之亂得錄影光碟並非出自他們。

吳男不滿新北檢察官只把他的案子當成一般傷害案處理，而且一直要他跟對方和解，懷疑是郭哲敏的勢力在反撲，為了避免政治操控，吳男決定在選舉結束後出來澄清，並向北檢按鈴申告，希望政府能正視這個案子，不要讓它不了了之，並且希望政府能保護他們的安全。