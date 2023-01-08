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春節「國道好走時段」出爐！初三、四北向車多「3地雷區塞到凌晨」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節期間國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

112年春節連假長達10天，交通部高速公路局公布「春節國道好走時段」，呼籲民眾於春節連假期間多利用公共運輸，以節省寶貴時間。

高公局於春節連假規劃多項國道交通管制措施，其中高乘載管制之時段與路段包括1月25日(初四)，13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口匝道；1月24日~1月29日(初三~初八)，每日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

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春節國道好走時段及時段包括1月22日~1月24日(初一~初三)，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；1月24日~1月26日(初三~初五)，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。

國5好走時段及路段則為1月22日~1月24日(初一~初三)，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；1月24日~1月29日(初三~初八)，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，1月24日(初三)、1月25日(初四)為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。

高公局建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。

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