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日本AV年度銷售第一名是「女團出身藝能人」　出道作就拿下第一

▲▼小湊四葉。（圖／翻攝小湊四葉推特）

▲小湊四葉在2022年實體DVD的年度銷售排行中，拿下第一名。（圖／翻攝小湊四葉推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本AV最大銷售網站Fanza(DMM)公布2022年度銷售排行榜，實體DVD銷售第一名被去年才入行的小湊四葉（小湊よつ葉）拿下。據悉，小湊四葉本是美少女歌舞組合「Fairies」的成員，隨後轉戰AV界拍攝，第一步作品就拿下排行榜第一名，這次的年度排行中，4支作品都進入前10名，讓台灣AV達人一劍浣春秋直呼「沒有辜負『藝能人』三個字」。

一劍浣春秋在《Play NO.1》網站表示，小湊四葉2022年出道，共拍了5支作品，以出道作在這次的排行中拿下第一，第二支作品拿下第4，第四支作品拿下第6，第三支作品拿下第10名，加上第5支作品因為時間超過排行榜的調查時間，否則一定也能進入前10名。

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▲▼小湊四葉。（圖／翻攝小湊四葉推特）

▲▼小湊四葉的好成績，讓台灣AV達人一劍浣春秋大讚。（圖／翻攝小湊四葉推特）

▲▼小湊四葉。（圖／翻攝小湊四葉推特）

一劍浣春秋指出，若以所有作品的總銷售數字，冠軍一定是也在前10排名內進入3名的河北彩花，因為河北彩花的作品前20名就有8支，再往後也有5支，是超越一切的恐怖存在。

據了解，小湊四葉原名為井上理香子，1996年出生，起初是美少女歌舞組合「Fairies」的成員，讓她在15歲時跟團體獲了得第53屆日本唱片大賞的最佳新人獎。然而，該團體2020年6月解散，井上理香子才改名為「小湊四葉」出道，並於2022年6月轉戰AV界。

▼河北彩花。（圖／翻攝河北彩花IG）

▲▼河北彩花。（圖／翻攝河北彩花IG）

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