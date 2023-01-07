台商確診「大白肺」插管病危！檢體急送指揮中心定序

▲台商返台確診，照X光出現嚴重肺炎的「大白肺」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者洪巧藍／台北報導

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨（6）日在臉書分享「從中國回來的台商，大白肺（嚴重肺炎）了」，目前插管病危，也建議應該驗這名病患的病毒株。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（7）日回應，疾管署已經收到檢體，若Ct值低於26就會進行病毒基因定序，釐清是何種變異株。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰6日在臉書發文表示，一名60歲台商返台3天後感覺不適，快篩驗出陽性，卻未第一時間通報，拖了整整4、5天未好轉，才來求診拿藥吃，結果X光照片顯示，已呈現嚴重肺炎的「大白肺」，現在給抗病毒藥物也擋不住進展，已經插管病危。

蘇一峰說，現在有點搞不清楚病人是在哪裡感染、確診的，因為拖了好幾天，病情惡化快速，「如果沒有趕回來，留在中國應該是死路一條，現在努力拼看看能不能救他的命！」蘇一峰也建議，指揮中心應該驗一驗這位病人的病毒株是哪一種，並呼籲廣大醫護小心。

莊人祥今日回應，已經有請醫院送這名病患的檢體，才剛剛送到，該名個案12月下旬入境，當時還沒有針對中國入境旅客採檢PCR，該個案可能就一直沒有檢驗，現在收到檢體後會重做檢驗，如果Ct值低於26（病毒量較高），就會進行定序。

蘇一峰也建議，中國返台民眾若確診重症者可檢驗病毒株。莊人祥說，國內從1月1日起已經開始執行「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國入境者進行唾液PCR篩檢，陽性者且Ct值低於26就會做病毒基因定序；至於臨床端醫師若評估個案有採檢需求，可請感控單位和疾管署聯繫送檢體。

▼完整X光照片。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）