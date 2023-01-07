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流感重症+2！30多歲男越南返國冒4症狀　就醫已肺炎「感染B流」

▲▼指揮中心12/15記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情蠢動！疾病管制署今（7）日公布國內新增2起流感併發重症個案，其中較年輕個案為30多歲男性，12月底從越南返國，住旅館自主健康管理，但從31日起出現發燒、胸痛、呼吸喘、咳嗽有痰等症狀，1月2日就醫，檢查新冠陰性，流感快篩B型陽性，目前還在加護病房搶救中。

疾管署監測顯示，過去一周增加2起流感併發重症個案，分別是一名70多歲男性和30多歲男性，都沒有接種疫苗，都感染B型流感。

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莊人祥說明，70幾歲男性本身有抽菸，有長期咳嗽、呼吸喘症狀，12/15曾自述症狀比以前嚴重，12/29出現意識改變、胸悶呼吸困難，救護車送到醫院急診就醫，到院時胸部X光顯示雙側肺浸潤，進行插管，同日檢驗新冠快篩陰性，流感B型陽性，開立克流感使用，12/30通報重症，收治加護病房，1/4轉出加護病房，1/6已出院康復。

另外一例是30幾歲男性，他12/25從越南入境，自主防疫期間住在旅館，每天快篩陰性，但從12/31開始發燒、胸痛呼吸喘，咳嗽有痰，1/2就醫時新冠快篩PCR陰性，胸部X光顯示肺炎，流感快篩B型陽性，收住加護病房，也開立抗病毒藥物，目前還在加護病房。

根據疾管署統計，本流感季自10月以來已經累計21例流感併發重症確定病例，其中3例死亡；19例個案分別為16例H3N2、2例H1N1、3例B型流感。

根據疾管署國內疫情摘要，社區流感病毒持續活動，近4周檢出流感病毒以 A/H3N2 為主，類流感門急診總就診人次上升，高於前2個流感季同期。

莊人祥表示，本流感季疫情還是處於低低平平狀態，尚無太大改變。而今年公費流感疫苗接種情況踴躍，根據疾管署統計，從10月開打以來已經接種634.3萬劑，僅剩餘5萬劑，若符合資格民眾要接種，可以先查詢接種地點有無提供疫苗。

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