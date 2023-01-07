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武陵農場櫻花季客運票今開賣！排隊人潮湧現　搶票熱門時段曝

▲▼武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

▲武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季登場，公路總局2月7日起到28日祭出管制措施，每天總量管制限6千人，公共運輸客運車票今中午開賣，車站出現不少排隊購票人潮，國光客運表示，櫻花季開跑第二個周末，也就是春節前夕，車票最為搶手，呼籲民眾可趁平日前往，賞櫻品質較佳。

武陵櫻花季疏運2月7日上路，將持續至2月28日，共計22日，包含和平紀念日連續假期，祭出「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

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其中武陵農場總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人、一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客包含團體及搭公共運輸遊客，平日團體票限1,600人、搭乘公共運輸遊客限2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

▲▼武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

▲武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

台北、宜蘭端往武陵農場公共運輸車票今(1/7中午由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、TBS台北轉運站APP、KLOOK平台訂購；梨山出發的車票，今下午2點開放於TBS台北轉運站APP購票。

今周六(1/7)補班日中午12點起開賣車票，國光客運台北轉運站出現排隊購票人潮，多數是不諳網路訂票的年長者。國光客運表示，2月6日櫻花季起跑，預計第二周周末（2月18日與19日）最搶手，第一周周末（2月11日與12日）也很熱門，建議盡量平日前往，賞櫻品質較好。

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