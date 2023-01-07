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閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友忍不住誘惑，向原PO坦承3人行。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

情侶在一起，最重要的就是信任！一名男網友訴苦表示，女友有一位損友閨蜜，常分享「情慾按摩」讓她達到前所未有的高潮感，還強調是不同等級的性愛，本以為兩人就是嘴砲聊聊，豈料最近女友哭著坦承發生3人行，對象就是閨蜜與一位情慾按摩師傅。聞言，原PO氣得想分手，卻又不捨3年情份，到底該怎麼辦？

一名男網友在Dcard表示，交往半年左右才全壘打，平均1周會愛撫2次，與女友同居後，也維持1周激戰1次，「過程看得出來她都很享受！」怎料，去年8月開始，女友閨蜜頻頻和她聊起「情慾按摩」的話題，可讓女性達到前所未有的高潮，且師傅威壯又技巧驚人，而閨蜜嘗試後便上癮了。

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不僅如此，閨蜜還誇飾形容，師傅給她的高潮感，「完全不同檔次一樣，類似吃小餐廳跟一星米其林大廚的對比」。當時，女友就是聽聽而已，加上平時也表現出很愛原PO的樣子，原PO便也沒多想。

怎料前幾個禮拜，女友忽然愧疚坦承，某天閨蜜與師傅激戰後喝醉，要女友去接她回家，一到房間後，閨蜜就詢問要不要3人行，接著蠱惑「嘗試不一樣等級的性愛」、「怕扛不住他（師傅）的體力」，女友受不了誘惑後就答應了。

看著女友一臉難過道歉，也允諾不會再發生，還說會與閨蜜斷交，讓原PO臉綠又崩潰，「聽完覺得很難過，也覺得很噁心，那個閨蜜根本就是損友吧，自己覺得爽之後要跟別人分享。」原PO直言，其實氣到想分手，卻也心軟這3年的感情，讓他實在不知該怎麼辦？

文章曝光後，網友一致勸分，「女友太禁不起誘惑了吧，你現在一定很拉扯...給自己多一點時間想想會有答案的」、「是真的反胃」、「心裡有疙瘩在，即使捨不得分而繼續在一起，一定還是會常常感覺不舒服吧～不要強迫自己」、「信任全無！是我鐵分」、「假按摩，真打砲」、「叫情慾按摩沒比較高尚」、「分啊～還想要難過第二次第三次」、「分手吧，這種根本不值得，太容易被誘惑，哪天她又遇到吸引她的男生，問她要不要？你又多一頂綠帽了」。

▼網友也怒喊分手。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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