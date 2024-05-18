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BBC專訪蔡英文談中國威脅　「不排除侵台可能」但代價高昂

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲ 蔡英文完成8年任期，將於5月20日卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文將於5月20日正式交棒給準總統賴清德，她卸任前接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，談及北京威脅時坦言不能排除軍事衝突可能性，但武力犯台代價高昂，中國可能因此賠上數十年發展，認為只要謹慎以待，仍有很大的可能性維持和平。

面對中國威脅及習近平的野心，蔡英文認為，習近平確實可能有某種侵略計畫，但這項計畫仍未確定，因為世界在改變，中國的情況也有所變化，如今的世界非常不同，尤其是在烏克蘭戰爭爆發後，因為全球民主陣營互相團結，形成有意義的威懾力量，「只要我們非常謹慎處理這件事，仍有很大的可能維持我們都需要的和平。」

BBC記者提到，中共解放軍規模龐大且現代化程度非常高，批評人士稱台灣不能指望靠一己之力在軍事上抗衡中國。蔡英文回答，「這當然有道理，但奪台成本非常巨大」，中國領導人必須衡量他們是否準備好付出代價，而台灣該做的是繼續提升中國犯台成本，一是加強軍力，二是與區域盟友形成集體威懾。

儘管不能排除軍事衝突及中國侵略可能性，但蔡英文指出，在相關各方及區域共同努力之下，中國確實感受到壓力，因為這不僅關乎軍事，「他們必須意識到，一場戰爭的代價可能是他們的經濟發展」，犯台恐怕使中國經濟發展延後數十年，「若你是中國領導人，什麼更重要？是奪台還是持續的社經發展？」

專訪尾聲記者問道，民調顯示多數台灣人希望兩岸維持現狀，那麼對蔡英文來說何謂「現狀」？她回答，「我們只能靠自己」，台灣有政治體系，有憲法，有法律規範社會，「我們擁有構成國家的所有要件」，只是沒有足夠的外交承認。

蔡英文最後表示，台灣是由台灣人民來詮釋，「最重要的是我們是獨立的。我們是一個民主國家，我們享有自由、民主與進步價值，我們是一群為自己感到驕傲的人。」

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