「雷伊泰灣號」將退役　最後任務完成回家了

▲提康德羅加級雷伊泰灣號。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

導彈巡洋艦雷伊泰灣號（Leyte Gulf ,CG 55）於10日返回諾福克海軍基地，完成最後一次部署任務，計畫準備退役。

雷伊泰灣號1985年建造，1987年服役，為提康德羅加級（Ticonderoga-class）導彈巡洋艦，是美國海軍的主力艦之一，主要武器包括MK41垂直發射系統，可裝載各種型號的艦對艦和艦對空導彈，搭載對空防禦系統，可發射SM-2和RIM-162飛彈，以及對海攻擊能力的反艦巡航導彈。此外還搭載了直升機，用於反潛和偵察任務，進一步提升其作戰多樣性和全面性。

▲海上攔截毒販的半潛艇（semi-submarine）。（圖／美國海軍）

雷伊泰灣號最後一次任務於今年1月28日從諾福克出發，執行美國第四艦隊作戰區的海上攔截和區域安全行動，與美國海岸警衛隊合作，成功攔截了4100公斤古柯鹼，逮捕15名毒販。除此之外，雷伊泰灣號還與第四艦隊區域內的合作夥伴進行了區域安全合作訪問，旨在加強海上夥伴關係，提升美國的海上態勢，並威懾非法毒品販運的威脅。

▲雷伊泰灣海戰。（圖／美國國家檔案和記錄管理局）

雷伊泰灣號以二戰中「雷伊泰灣海戰」命名，該戰役發生於1944年菲律賓海，是二戰中的一場重要海戰。美軍以實施深度遠征攻擊，分散日軍注意力，然後伺機集中火力，成功擊潰日本艦隊。這場戰役對太平洋戰爭產生了重大影響，促使日本海軍徹底撤退，加速太平洋戰爭的結束，被視為美國海軍史上最大規模的一次海上戰役，對戰後世界格局產生了深遠影響。