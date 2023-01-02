色男2度性侵17歲乾女兒！她機警錄音　賠80萬+重判6年8月

▲林姓男子被控對未成年少女強制性交2次得逞，他以80萬元與對方和解，二審仍重判6年8月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



育有2名女兒的林姓男子，被控對大女兒的17歲閨蜜2度性侵得逞，事後林男雖賠償對方80萬元，仍被台南高分院依兩次強制性交罪合併判刑6年8月徒刑，可上訴。

判決資料指出，林男成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月；又成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑6年8月。

該名林姓男子已離婚、育有2名女兒，17歲的被害少女與林男的大女兒是好友，被害少女是隔代教養、被祖父母扶養長大，較缺乏父母親的愛，她為了感受有家庭溫暖的感覺，於2020年6、7月間到林男家中居住，並稱林男為叔叔，有時稱「爸爸 」，當時被害少女已有男朋友。

林姓男子被少女認作乾爹卻心懷不軌，於2020年7月20日到22日的某晚，林男利用被害少女在2樓浴室洗完澡後，竟被控在2樓強攔被害少女，並把對方抱進浴室旁的林男臥房，強行壓制被害少女在床上，林男除了強吻少女並撫摸其身體與胸部。雖然被害人不斷說「不要」，並以身體掙扎抗拒，惟林男強摀住被害人嘴巴，以手指與性器官對被害人強制性侵得逞。

被害少女事後，礙於加害者是閨蜜父親，加上林男恐嚇她不得聲張，被害人沒有立即報案，但曾將被林男性侵之事告知林男2名女兒，惟但礙於彼此情面，都未對外聲張。

被害人遭受第1次侵害後，雖仍常去找閨蜜，但減少在林男家中過夜，2020年7月31日晚間，被害人再到林男家找閨蜜，她獨自1人在1樓等對方回家，此時林男見被害人獨自1人在家，又想帶被害人上二樓上床被拒，竟關上1樓的對外的門，把被害人控制在1樓客廳單人椅，不顧被害人呼反抗再對被害人性侵1次。因被害人伺機打開手機錄音功能，錄下林男對她性侵的部分過程，當日晚上報警提告，警方依法送辦，檢察官將林男起訴。

二審法官認為，被告林男僅對第2次性侵坦承，並第1次性侵行為則否認，可見並未非完全悔悟，原審審理後，認為被告犯行事證明確，予以論罪科刑，但被告於法院審理中已經與被害人及其母親達成和解，賠償對方80萬元，並分期支付犯罪被害人保護協會支付給被害人的補償金，一審未及考量此對被告有利的量刑條件，量刑乃有過重，被告提起上訴，由二審予以撤銷改判。