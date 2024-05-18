立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

記者崔至雲／台北報導

立法院今（17日）排定審查國民黨、民眾黨團合推的國會改革法案，首先第一案針對外界關心國情報告常態化、人事同意權及調查權的《立法院職權行使法部分條文修正草案》進行表決。不過在今晚12點，立法院長韓國瑜裁示，「本會會議到此為止，下週二再繼續審議，現在休息」。而今天的院會也從上午9時一路開到晚間12時，長達15小時，至於今晚審議的部分，只有總統赴立院國情報告常態化部分，已通過二讀，其餘人事權、調查權、聽證權等下週二再繼續審議。

▲立法院院會，朝野激烈衝突，立法院長韓國瑜面露無奈。（圖／記者李毓康攝）



根據條文第十五條之一指出，依中華民國憲法增修條文第四條第三項規定之精神，立法院於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告。總統於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。

第十五條之二指出，立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告。總統就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。

第十五條之四顯示，立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就立法委員第一項之書面問題，總統應於七日內以書面回覆。但事項牽涉過廣者，得延長五日。



