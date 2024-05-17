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社會 社會焦點 保障人權

黃子佼爆6藝人涉毒　大小S尿液驗出鎮定劑...處方藥害的！

▲▼黃子佼性騷案圖表。（圖／記者許力方製）

▲黃子佼被控性騷擾後，上網爆多名演藝人黑料，其中6人涉毒品犯罪遭檢方分案偵辦。（資料照／記者許力方製）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼去年遭爆料涉嫌性騷擾後，上網大開地圖砲，點名大小S等6藝人吸毒，黃子佼還說自己被具俊燁硬塞藥，台北地檢署分案偵辦，大小S與范曉萱的頭髮、尿液驗出史蒂諾斯等鎮定藥物成分，但與3人的門診處方藥物成分相符，另外具俊曄採驗陰性，柳翰雅、周俊偉則長期在境外，黃子佼也沒看過2人吸毒，全案查無具體犯罪情事而簽結。

部落格「和我一起．走在法國的365天」在2023年6月19日發文，作者Zofia說出自己17歲時，遭電台主持人強吻、拍裸照等，文章對加害人的身分描述，讓人聯想到黃子佼。黃子佼當天就上傳3支影片，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者，對被害人道歉，並自認「有點變態」。

黃子佼的道歉影片除了自述童年與工作經歷外，也在影片中大爆料，「那些煽風點火的，圍觀的，落井下石的。你們都沒有秘密嗎？」說出13位藝人的黑料，包括點名大S、小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉吸毒嗑藥，「她們可以去否認，然後紅了20幾年，就算被周刊拍到還是可以否認」。

黃子佼另外直指具俊曄硬塞藥，「第一次去韓國印象很差，當時跟大S、具俊曄一起在飯店嗑藥」，「我不快樂，我還記得在浴室，光頭很大隻，他可以把我抱進去任何地方，我就不得不吃。」

▲大S和具俊曄牽手放閃。（圖／翻攝自大S IG）

▲檢察官認為無具體事證顯示大S和具俊曄非法施用毒品。（圖／翻攝自大S IG）

對於黃子佼核彈式的地圖砲，阿雅（柳翰雅）很快就自己去驗毒自清，並公開毛髮和尿液中都未測出69種毒品。另外，大S在被前夫汪小菲指稱長期用藥後，大S委任律師賴芳玉也表示，「檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。」

全案經北檢分案調查，採集大S、小S、范曉萱的頭髮、尿液，均檢出部分毒藥物反應，但三女提出醫院診斷證明、處方、門診紀錄等，證明她們體內驗出的藥物反應，與所服用藥物成分相符，難認其等有非法施用毒品。至於具俊曄的尿液檢驗結果無毒藥物反應。

至於柳翰雅、周俊偉長期在境外，且黃子佼證稱未曾看過2人施用毒品，無從逕認2人有施用搖頭丸之犯嫌；具俊曄等人在韓國飯店以強暴方式餵食黃子佼搖頭丸部分，因黃子佼對於犯罪時間、地點、情節等均無法為具體陳述，且案發地點在國外，難以調查，黃男又表示無追訴之意，且如果確發生於2000年間，亦已罹於20年之追訴權時效，自難認有何具體不法犯嫌。

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