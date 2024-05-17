外送員殺害小黃運將！嗆「俗仔不敢打」推倒猛踹　背後鎖喉到斷氣

▲汐止火車站小黃司機遭勒斃，外送員陳瑞祥從背後鎖喉，直到他斷氣。（圖／記者張君豪翻攝）



記者黃宥寧、柯振中／台北報導

新北市汐止區去年4月發生恐怖命案，41歲外送員陳瑞祥在汐止車站隨地小便，被64歲林姓運將制止後，竟失控痛毆對方，最後用鎖喉的方式將人勒斃，行為震驚社會。國民法官合議庭審理後，判陳瑞祥13年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據調查，陳瑞祥2024年4月間，在汐止火車站的計程車排班據點，朝著計程車後方尿尿，受到林姓運將制止，雙方進而發生口角。

陳男原先已經離場，不過又數度折返，並且開口叫囂「俗仔」、「你不敢打」、「你打啊」等話語，接著朝林姓運將逼近，並且動手把對方推倒。陳男眼見林姓運將倒地，接著又出腳踢踹，並趁機繞到林男身後，從後背做出鎖喉的動作，時間長達58秒，眼見林男倒地不起，又繼續折返回來攻擊。

陳男犯案後當場被捕，酒測值高達1.07毫克，甚至還做出脫序的行為，不斷對員警們喊「我喜歡你們」等話語，且事後還供稱喝到斷片，不曉得發生什麼事。

▲陳瑞祥事後坦承犯案、但否認殺人，僅認傷害致死 。（資料照／記者黃宥寧攝）



對此，陳男雖然坦承犯案，但否認殺人，僅知道林男手持酒瓶與他起口角，他只是想架住對方的身體，但醉酒不知力道，只認傷害致死罪。

林姓死者的妹妹當庭泣訴，哥哥為了生活相當努力，從基層員工開始任職，後來還到對岸當某電子廠的廠長，只是為了家庭才提早退休、返台，且案件發生前2個月，哥哥才剛抱到孫子，正是享受天倫之樂的年紀，竟無辜喪命。

今年5月間案件在士林地院開庭，由國民法官、職業法官組成合議庭。國民法官法庭依照相關鑑定報告、檢方提出的事證及物證等物，認定陳男犯殺人罪、事證明確。

士林地院說，由於陳男患有酒精中毒、酒精依賴等症狀，因而導致精神障礙，辨識能力、控制能力顯著降低，符合減刑規定。不過，隨然符合減刑要件，但陳男能夠控制自己，選擇是否要飲酒，卻沒有積極做出擺脫酒精濫用狀態的行為，因此不予減刑。

國民法官法庭審議後，最終依照殺人罪，判陳男13年6月有期徒刑，並且施以監護3年，全案仍可上訴。