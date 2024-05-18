爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

▲爆乳網紅、「HBD」創辦人夏筠婷。（圖／翻攝IG／hsia.vv，下同）

記者葉國吏／綜合報導

爆乳網紅、「HBD」創辦人夏筠婷，傳出遭AI變臉成不雅影片外流，她對此已經請律師蒐證提告。夏筠婷17日在IG貼出聲明稿，透露威脅騷擾不斷。以下為發文全文：

大家抱歉 不好意思

這樣的情況真的不是我可以控制的

日後一定也還有機會再發生

今天浪費了大家很多時間

來關心我的日常

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像這樣的訊息

恐嚇取財 不實指控 惡意造謠 謾罵訊息

幾乎天天上演

近幾周內我也才剛去報案處理類似案件

我一直以告訴自己

做自媒體就必須承擔相對高的網路輿論

但我從來沒有因為這些惡意而停止善良

又或者在網路上給予大家任何一點負能量

這種威脅和騷擾事件 層出不窮

而我能做的

只有努力調適自己的心態

目前的我 也正在努力消化

而這次我鼓起勇氣發聲也才知道

像這樣的事情不只發生在我身上

更多女生是因為這樣類似的狀況

而一直深陷其中 走不出陰影

甚至要藉由專業醫療才有辦法入眠

我心疼她們

也心疼此時此刻的自己

我認為

沒有一個女生

可以被這樣對待

不好意思浪費社會資源

也非常謝謝這次所有的正義使者

以及我強大的律師團隊等專業人士

讓我們能快速處理此事件

我還是相信所有的事情

都會有最好的安排