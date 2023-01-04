酒後1人3槍「殘殺友人與女友」　再拿鋁棒砸3檳榔攤...惡男下場曝

▲57歲男子金文龍，槍殺30年交情的姚姓男子及其郭姓女友，一審台南地院認為金男有悔悟之心及教化可能，判他無期徒刑，上訴台南高分院駁回上訴仍維持一審無期徒刑判決。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

57歲男子金文龍與30年交情的姚姓男子因投資糾紛翻臉，酒後持槍射殺姚男及及其郭姓女友，一審台南地院認為金男有悔悟之心及教化可能，判他無期徒刑，檢察官不服上訴二審要求判處死刑，台南高分院4日宣判，駁回上訴仍維持一審無期徒刑判決。

判決資料指出，金文龍於因不滿好友姚男（55歲）和其郭姓女友（45歲），打算在台南七股區某工地經營檳榔攤，恐影響他與姚男合資經營之福利社生意，加上金男曾停車在佳里區郭女所經營榔攤前被驅趕，而心生怨恨。

2020年2月17日晚間喝酒後，金男開車至郭女檳榔攤，持球棒、石塊砸毀該檳榔攤大門玻璃及外廣告招牌，並恐嚇稱要砸毀她的3間檳榔店後駕車離去。同日晚間9時13分許，金男又到檳榔攤，持鋤頭向郭女恐嚇稱，她的檳榔攤只要營業1天就砸1天等語，郭女向警方報案處理。

金文龍事後聽聞郭女之弟放話要抓他，且他不滿因郭女報警，導致其通緝犯身分被查獲，於2020年2月21日下午，金文龍酒後愈想愈氣，帶槍到姚男住處，一進屋內就對姚、郭頭胸腹等處各開3槍，逞兇後搭計程車逃離現場，姚、郭被發現送醫傷重不治。金文龍槍殺2人後，又持鋁製球棒砸去砸郭女的3家檳榔攤，2020年2月25日晚上金男在佳里區偷一輛機車代步，當晚被警方拘提到案送辦。

一審法官認為，金文龍犯後有悔意，主動告知員警槍、彈下落，表示願意面對一時衝動犯下錯誤，有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，而無法處理；且金男曾有妨害自由、毀損等前科，執行期間在監表現良好，認為刑罰執行對其具有相當之心理拘束力，而有藉執行獲得矯正之可能；金男殺人時，確有受到酒精影響，判決金文龍非法持有槍彈罪，判4年6月，併科罰金3萬元；酒駕判6月；砸檳榔攤毀損罪，判3月；恐嚇危害安全罪判4月；犯殺人罪，共2罪，均處無期徒刑，褫奪公權終身；竊盜罪判3月，金男所犯各罪應執行無期徒刑及褫奪公權終身，另罰金3萬元部分，併執行之。

檢察官及被害人郭女家屬不服，認為金男應判處死刑而上訴台南高分院，台南高分院審理後於4日判上訴駁回，仍維持無期徒刑及褫奪公權終身。

二審法官認為，金男與被害人姚男有兄弟情誼，與被害人郭女僅認識數個月，卻殺意甚堅，光天化日下持槍行兇殺死2人，對被害人家屬造成無盡之悲痛及遺憾，損害巨大，足見金男所犯惡質性重大，自當重懲，已符合公政公約之節「情節最重大之罪刑」無疑義，因此駁回上訴維持原判。