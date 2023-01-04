　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後1人3槍「殘殺友人與女友」　再拿鋁棒砸3檳榔攤...惡男下場曝

▲57歲男子金文龍，槍殺30年交情的姚姓男子及其郭姓女友，一審台南地院認為金男有悔悟之心及教化可能，判他無期徒刑，上訴台南高分院駁回上訴仍維持一審無期徒刑判決。（圖／記者林悅翻攝）

▲57歲男子金文龍，槍殺30年交情的姚姓男子及其郭姓女友，一審台南地院認為金男有悔悟之心及教化可能，判他無期徒刑，上訴台南高分院駁回上訴仍維持一審無期徒刑判決。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

57歲男子金文龍與30年交情的姚姓男子因投資糾紛翻臉，酒後持槍射殺姚男及及其郭姓女友，一審台南地院認為金男有悔悟之心及教化可能，判他無期徒刑，檢察官不服上訴二審要求判處死刑，台南高分院4日宣判，駁回上訴仍維持一審無期徒刑判決。

判決資料指出，金文龍於因不滿好友姚男（55歲）和其郭姓女友（45歲），打算在台南七股區某工地經營檳榔攤，恐影響他與姚男合資經營之福利社生意，加上金男曾停車在佳里區郭女所經營榔攤前被驅趕，而心生怨恨。

2020年2月17日晚間喝酒後，金男開車至郭女檳榔攤，持球棒、石塊砸毀該檳榔攤大門玻璃及外廣告招牌，並恐嚇稱要砸毀她的3間檳榔店後駕車離去。同日晚間9時13分許，金男又到檳榔攤，持鋤頭向郭女恐嚇稱，她的檳榔攤只要營業1天就砸1天等語，郭女向警方報案處理。

金文龍事後聽聞郭女之弟放話要抓他，且他不滿因郭女報警，導致其通緝犯身分被查獲，於2020年2月21日下午，金文龍酒後愈想愈氣，帶槍到姚男住處，一進屋內就對姚、郭頭胸腹等處各開3槍，逞兇後搭計程車逃離現場，姚、郭被發現送醫傷重不治。金文龍槍殺2人後，又持鋁製球棒砸去砸郭女的3家檳榔攤，2020年2月25日晚上金男在佳里區偷一輛機車代步，當晚被警方拘提到案送辦。

一審法官認為，金文龍犯後有悔意，主動告知員警槍、彈下落，表示願意面對一時衝動犯下錯誤，有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，而無法處理；且金男曾有妨害自由、毀損等前科，執行期間在監表現良好，認為刑罰執行對其具有相當之心理拘束力，而有藉執行獲得矯正之可能；金男殺人時，確有受到酒精影響，判決金文龍非法持有槍彈罪，判4年6月，併科罰金3萬元；酒駕判6月；砸檳榔攤毀損罪，判3月；恐嚇危害安全罪判4月；犯殺人罪，共2罪，均處無期徒刑，褫奪公權終身；竊盜罪判3月，金男所犯各罪應執行無期徒刑及褫奪公權終身，另罰金3萬元部分，併執行之。

檢察官及被害人郭女家屬不服，認為金男應判處死刑而上訴台南高分院，台南高分院審理後於4日判上訴駁回，仍維持無期徒刑及褫奪公權終身。

二審法官認為，金男與被害人姚男有兄弟情誼，與被害人郭女僅認識數個月，卻殺意甚堅，光天化日下持槍行兇殺死2人，對被害人家屬造成無盡之悲痛及遺憾，損害巨大，足見金男所犯惡質性重大，自當重懲，已符合公政公約之節「情節最重大之罪刑」無疑義，因此駁回上訴維持原判。

ET快訊
快訊／板橋女2天沒去上班　房東開門…她躺沙發睜眼死亡
這張千元鈔不要收！假鈔流竄全台　序號曝光
候選人政見發表　他15分鐘「全程靜默」只做1動作
幕後／全民發6千　蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝
闖空門性侵8女逃22年！　每次都留拭精衛生紙團
經典賽韓國隊30人名單出爐！　3大聯盟好手入列
人妻甜喊哥哥！　揪人夫衝摩鐵：下面X這麼小
恐怖影片曝！　國道3車被撞全燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

快訊／板橋女2天沒到餐廳上班　房東開門…驚見她躺沙發睜眼死亡

高雄奇葩停車格！正中間「卡這根」網全看傻　交通局火速出手了

僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

修路燈遭追撞！台南小貨車追撞工程車　駕駛滿身血意識不清搶救中

這張千元鈔不要收！假鈔集團流竄全台　序號暗藏「嘲諷密碼」　

竊電集團害台電損失1707萬！水電工曝「生意太好」被收押

要妻在原地等！失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器找到他

闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

就快到家！宜蘭女國中生遭砂石車輾命危　同學摺紙鶴集氣

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

快訊／板橋女2天沒到餐廳上班　房東開門…驚見她躺沙發睜眼死亡

高雄奇葩停車格！正中間「卡這根」網全看傻　交通局火速出手了

僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

修路燈遭追撞！台南小貨車追撞工程車　駕駛滿身血意識不清搶救中

這張千元鈔不要收！假鈔集團流竄全台　序號暗藏「嘲諷密碼」　

竊電集團害台電損失1707萬！水電工曝「生意太好」被收押

要妻在原地等！失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器找到他

闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

就快到家！宜蘭女國中生遭砂石車輾命危　同學摺紙鶴集氣

總說討厭學校？恐是「兒童憂鬱症」上身　專家揭4大核心現象

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

夫訂做「亡妻雕像」整尊擺客廳天天共處！　全因她生前1句話

想學網紅！帶3歲兒去日本玩...老公卻狠拒　網勸：享受2人世界

來台快閃14天！京都高人氣「龍漢堡」客座晶華　5款口味可選擇

福斯「首款電動房車」ID.7亮相　空間比Passat大、續航達700公里

新竹縣首座社宅「新湖好室」發包！　130戶預計2027年完工

楊志良／寧可現在要回超收稅金　不指望財政紀律嚴正化

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

社會熱門新聞

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

桃園角頭「黑人」被連轟6槍亡　背後原因曝光

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

網紅女大生讓人夫吻鮑「荒淫裸拍」　正宮氣炸竟免賠

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保

蕭景田翻牆落跑　800萬交保現身

疑外來幫派遭阻　殺「黑人」立威

剛出世嬰毛髮旺盛　連救護人員也不忍

人夫5年激戰女同事270回　還寫小說PO網

即／國3寶山段「5車追撞起火」　全線封閉塞爆

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

更多熱門

相關新聞

炒股案一二審法官都同一人　聲請迴避卻遭駁回

炒股案一二審法官都同一人　聲請迴避卻遭駁回

中華人權協會日前收到法官迴避相關陳情案件，鍾姓男子因涉嫌炒作台灣存託憑證（TDR），遭台北地檢署以違反證券交易法起訴，一審判重處18年有期徒刑，上訴後，二審法官竟還是一審的陪席法官，雖然這名法官沒有參與最後的一審實體判決，但在一審審理期間，卻也參與14次的審理程序，鍾因此認為法官應該迴避。

日籍車手遭落石擊斃　二審判准國賠468萬

日籍車手遭落石擊斃　二審判准國賠468萬

「股市大圈仔」？朱國榮高院出庭不回應

「股市大圈仔」？朱國榮高院出庭不回應

高雄大寮槍殺1死1傷！超扯開槍原因曝

高雄大寮槍殺1死1傷！超扯開槍原因曝

逆子討菸被拒弒母　二審判刑

逆子討菸被拒弒母　二審判刑

關鍵字：

金文龍槍殺二審悔悟逃死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面