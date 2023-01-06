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新北驚見「穴居族」！攀繩住橋下夾縫逾10年…社會局緊急安置

▲▼街友在橋下生活10多年，環境十分艱難，社會局今天緊急派員協助安置街友 。（圖／社會局提供）

▲▼街友在橋下生活10多年，環境十分艱難，社會局今天緊急派員協助安置街友 。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊、三重等橋下夾縫處出現「穴居族」，簡陋住處擋不住冷風侵襲，更誇張的是他們進出都必須利用攀爬繩索，民眾黨基隆黨部副主任林毓峯在臉書發文披露此事後，新北市社會局今天派員前往訪視、勸導到安置處所，並提供醫療、就業等必要協助。

民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前在臉書發文，指新北市一處高架橋底下，「好像有一群人居住」，他循線前往發現現場還堆放了許多日常用品、衣物等物，但環顧四周卻沒有路可以攀爬上去的路，仔細一看，這才發現有一條麻繩垂掛在約45度的斜坡上。

事件曝光後，新北市社會局副局長吳淑芳、三重區長陳奇正，會同新北市街友外展中心主任張哲榮等人，6日上午共同前往三重重新橋下會勘訪查街友。吳淑芳表示，街友外展中心一接獲通報，已安置一名街友，其餘3名街友因外出，將會持續訪查溝通。

由於橋下非屬安全居住場所，且天寒地凍，擔心街友身體健康問題，市府於6日下午立即召開跨局處會議，包含場地主管機關水利局及高灘處、環保局、警察局、養工處、區公所等，對於街友私人物品先行公告，其餘廢棄物將先行清理。

▲▼街友在橋下生活10多年，環境十分艱難，社會局今天緊急派員協助安置街友 。（圖／社會局提供）

▲社會局副局長吳淑芳（左）與街友外展中心主任張哲榮（右）等人6日上午到三重重新橋下會勘訪查街友窩居處（圖／社會局提供）

另一方面，社會局手前也接獲新北市急難救助會捐贈了200個睡袋，希望幫助街友抵禦風寒，並能感受社會的關懷與溫暖。新北市急難救助會理事長張基聖表示，救助會本著「善良的人、做善良的事」，長期與新莊、泰五林社福中心合作，捐贈民生物資，由社工轉贈弱勢家庭；每年歲末更會辦理圍爐及福袋捐贈，有鑑於近日幾波寒流侵襲，因此救助會團長胡金星等幹部，決議額外捐贈睡袋幫助街友。

社會局長張錦麗表示，感謝新北市急難救助會長年關懷弱勢，不僅照顧弱勢家庭，也照顧街友，市府對於街友有多項輔導政策，包含職業培訓、重建與愛心廠商工作媒合，鼓勵街友脫遊，回歸家庭或社會；同時市府有3處中途之家，安置資源足夠，希望街友能接受市府輔導。

▲▼街友在橋下生活10多年，環境十分艱難，社會局今天緊急派員協助安置街友 。（圖／社會局提供）

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