寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

▲台中市社會局社工積極安置街友，卻有男子醉倒草叢，嚇壞路人，差點失溫。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應霸王級寒流一波波來襲，全台急凍，台中市政府社會局16日至18日啟動低溫關懷，社工人員和民間團體一一到街友聚集處發送熱食和暖暖包，提醒了42人注意保暖，有4人接受安置；不過，卻有愛好杯中物男子醉倒在草叢，還好被民眾發現報警送回家，否則難保不會失溫發生憾事。

台中警四分局春社派出所上周接獲報案，有名男子倒臥在忠勇路與永春南路口草堆旁，一動也不動，嚇壞路人，警員謝昊哲、簡鑠儼趕赴現場，一靠近即聞到男子散發陣陣酒味，員警試圖叫醒，未料男子甫睜開雙眼，即從口中噴出嘔吐物，醉到無法自行起身，並堅持要在草叢旁休息，員警擔心男子失溫，得知男子身分及住家位置後，載送回家，男子還嘴含橄欖似的含糊說「3Q」，令人哭笑不得。

酒醉男是67歲卓姓男子，他供稱因為低溫來襲，約了三五好友小酌暖身，幾杯黃湯下肚後，知道不能酒後開車，於是徒步返家，豈料途中不勝酒力倒在路旁，還好被路人發現，否則再躺下去恐會失溫，後果難料。

社會局上週六接獲里長通報，有1名50多歲男子疑似失溫，經社工到場評估送醫，目前留院觀察。

社會局表示，近期氣溫持續下探，社工人員上周起陸續至橋下、公園、地下道、火車站等，發放街友睡袋、毛帽和手套等禦寒物品；一旦氣溫低於12度，便會立即啟動低溫關懷，同時通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況，延長收容時間，協助街友臨時避寒。

據統計12月17日至18日止，社會局和民間團體已提供熱飲、便當共350人次、保暖用品164人次，街頭勸導42人、有4人收容在社會局提供的處所，呼籲長輩們注意保暖，而仁愛之家也會機動發放棉被、衣物及暖暖包，並提醒夜勤同仁提高警覺，隨時巡房，注意長輩身體狀況。