中國抗議美國晶片制裁　經貿辦：台灣以第三國身份申請加入WTO諮商

▲行政院政務委員兼經貿辦公室主談判鄧振中。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

美國實施晶片出口管制，中國就此對世界貿易組織（WTO）提起訴訟。為確保台灣權益，經貿辦表示，已於2023年1月3日以第三國身分，申請加入諮商中國控訴美國出口管制相關措施違反WTO規範案。

美中角力持續僵持，為了箝制中國發展半導體產業壯大軍隊，美國實施晶片出口管制。中國為此向WTO提出訴訟，尋求推翻出口限令。而台灣居國際半導體產業供應鏈領頭羊與關鍵地位，也被美方要求配合

經貿辦指出，依據「WTO爭端解決規則與程序瞭解書」，非諮商成員國，若有實質之貿易利益，可以第三國身分，申請加入諮商程序，且經被諮商國同意後，得加入諮商程序。

經貿辦說明，第三國就諮商過程以觀察角色參與，其目的係進一步了解諮商雙方對於案情之立場及說明，並不代表支持或反對當事國任何一方之立場。若干外國媒體的標題影射台灣採取特定立場，並不正確。

經貿辦表示，台灣此次以第三國身分申請加入諮商係為確保民主供應鏈之穩固。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要夥伴，為了對案情有較為深入的瞭解，並確保國家戰略產業健全發展，因而向WTO提出參與諮商之意向，台灣堅守民主供應鏈的立場堅定不移。